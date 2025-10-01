Hà Nội

Tháng 9 âm lịch, 1 con giáp phát tài, 2 tuổi lao đao

Giải mã

Tháng 9 âm lịch, 1 con giáp phát tài, 2 tuổi lao đao

Tử vi tiết lộ tháng 9 âm là thời khắc vàng cho 1 con giáp được quý nhân nâng đỡ, trong khi 2 con giáp khác phải đối diện thử thách lớn.

Tuổi Sửu: Tuổi Sửu vốn điềm tĩnh, đáng tin cậy và khiêm tốn. Họ giỏi giang nhưng không khoe khoang, lại hay giúp đỡ người khác nên luôn có quý nhân hỗ trợ.
Sau một năm Giáp Thìn 2024 khá nhiều thử thách, bước sang Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu được Tam hợp Thái Tuế nâng đỡ, vận trình khởi sắc mạnh mẽ. Đặc biệt, người làm kinh doanh dễ gặp nhiều cơ hội sinh lời.
Cát tinh Hoa Cái chiếu rọi giúp tuổi Sửu thông tuệ, chăm chỉ và khéo léo, từ đó sự nghiệp thăng tiến, làm gì cũng hái ra tiền. Cuộc sống của họ trong năm mới được dự đoán sung túc, đủ đầy.
Tuy nhiên, riêng tháng 9 âm, tuổi Sửu cần chú ý lời ăn tiếng nói và đề phòng tiểu nhân. Cẩn trọng trong các mối quan hệ sẽ giúp họ bảo toàn tài lộc, tránh rắc rối không đáng có.
Tuổi Mùi: Người tuổi Mùi nổi bật với trí thông minh, khả năng quan sát tinh tế và sự chu đáo. Họ làm việc gì cũng tận tâm, nên thường được người khác tin tưởng và quý trọng.
Năm Ất Tỵ 2025 hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội giàu sang, thịnh vượng cho tuổi Mùi. Chỉ cần biết nắm bắt thời cơ, con giáp này sẽ đạt được những thành tựu rực rỡ.
Sao Hoa Cái và Lộc Huân chiếu mệnh, đem lại danh tiếng, quyền lực và sự thăng tiến trong công việc. Ngoài ra, sao Dịch Mã khuyến khích tuổi Mùi bước ra khỏi vùng an toàn, mạnh dạn thay đổi để thành công.
Dù may mắn nhiều, tháng 9 âm tuổi Mùi vẫn cần tiết chế tham vọng, đặc biệt trong kinh doanh và đầu tư. Đồng thời, nên giữ hòa khí trong giao tiếp để tránh hiểu lầm gây hao hụt tài chính. (* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).
