Kho tri thức

Thần chú lạnh người trong bản thảo ma thuật 1.600 tuổi

Bản thảo ma thuật chứa phép thuật cổ xưa phát hiện ở Đức, nó chỉ cách triệu hồi thiên thần hay ác quỷ, hướng dẫn việc một người phải làm để đạt mục đích cụ thể.

Nếu bạn quan tâm đến chủ đề sức mạnh của phép thuật, thì bộ sưu tập khổng lồ các phép thuật cổ xưa được phát hiện ở Leipzig, Đức có thể khiến bạn quan tâm. Ảnh: @Đại học Leipzig.
Một số câu thần chú Abracadabra có trong bản thảo ma thuật này có niên đại lên đến 1.600 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Leipzig.
Chủ đề trong bản thảo ma thuật này rất đa dạng. Ảnh: @Đại học Leipzig.
Nó chỉ từ cách triệu hồi thiên thần hay ác quỷ, cho đến hướng dẫn những việc một người phải làm để đạt được một mục đích cụ thể. Ảnh: @Đại học Leipzig.
Một số hướng dẫn kỳ lạ, bí ẩn và cổ xưa có trong bản thảo ma thuật này được dịch từ tiếng Đức. Ảnh: @Đại học Leipzig.
Chúng có nội dung như sau: “Trước hết, bạn phải tìm một căn phòng hoàn toàn sạch sẽ, xông hương trầm, mộc dược và phân quỷ. Trang bị một chiếc giường, nệm và gối chưa sử dụng. Đặt một chiếc bàn mới và ba chiếc ghế bành hoặc ghế bành mới ở giữa phòng”. Ảnh: @Đại học Leipzig.
Hoặc là “Ăn chay vào thứ Sáu đầu tiên của Trăng Non cho đến khi các vì sao hiện đầy bầu trời. Mặc quần áo tươm tất, giày và mũ mới rồi đến phòng lúc mười giờ tối mà không báo cho ai biết. Hãy làm cho căn phòng tràn ngập khói thuốc, và bày biện bàn ăn với đĩa, bánh mì, bình hoa và ly tách, đầy nước giếng sạch và một cây Pentaculum veneris”. Ảnh: @Đại học Leipzig.
Có thể thấy, đây là một trong những bộ sưu tập bản thảo ma thuật học thuật quan trọng nhất của lục địa châu Âu. Ảnh: @Đại học Leipzig.
Thiên Đăng (Theo ancientpages)
