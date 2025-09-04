Hà Nội

Thảm kịch tàu SS Vaitarna năm 1888, gần 700 người mất tích bí ẩn

Kho tri thức

Năm 1888, tàu SS Vaitarna khởi hành từ Mandvi đến Bombay. Trong hành trình đó, con tàu gặp phải bão lớn dẫn tới biến mất bí ẩn cùng với gần 700 người.

Tâm Anh (theo Amusingplanet)
Tàu hơi nước chở khách SS Vaitarna được công ty xưởng đóng tàu Grangemouth ở ở Scotland đóng từ năm 1882 - 1885. Đây là tàu hơi nước đầu tiên của công ty với chiều dài 52m, rộng 8m và tổng trọng tải là 292 tấn. Ảnh: Amusingplanet.
Được vận hành bởi Công ty Hàng hải Tàu hơi nước Bombay, tàu SS Vaitarna chở cả hành khách và hàng hóa giữa Mandvi, thuộc Vương quốc Kutch và Bombay. Ảnh: Amusingplanet.
Vận hành bằng cả hơi nước và buồm, tàu SS Vaitarna còn được trang bị đèn điện - một phát minh đáng chú ý vào những năm 1880. Mặc dù có nhiều cải tiến hiện đại nhưng con tàu này không được thiết kế để có những chuyến hải hành dài ngày. Ảnh: indianveritas.in.
Tàu SS Vaitarna được thiết kế để di chuyển từ cảng này sang cảng khác khi thời tiết đẹp, bám sát bờ biển thay vì ra khơi xa. Khi biển động dữ dội, con tàu thường neo đậu trong cảng, tránh xa những cơn thịnh nộ của biển cả. Ảnh: indiatimes.
Vào ngày 8/11/1888, cảnh báo về một cơn bão đang đến gần được đưa ra tại khu vực dọc theo bờ biển phía tây Ấn Độ. Bất chấp cảnh báo, tàu SS Vaitarna vẫn ra khơi. Con tàu rời Mandvi đi Dwarka với khoảng 520 hành khách trên tàu. Ảnh: George Philip/Royal Albert Memorial Museum/Bridgeman Images.
Tại Dwarka, tàu SS Vaitarna đón thêm nhiều hành khách tham gia chuyến hải hàng, nâng tổng số người có mặt trên tàu lên khoảng 700. Khi tàu rời Dwarka đi Porbandar, tâm bão nằm cách đó chưa đầy 400 km về phía nam. Con tàu di chuyển với tốc độ khoảng 16 km/h. Ảnh: peakpx.
Khi tàu SS Vaitarna đến Porbandar, biển động dữ dội. Thuyền trưởng Haji Kasam cố gắng đưa tàu vào cảng nhưng điều kiện thời tiết bất lợi nên không thể vào nơi trú ẩn an toàn. Ảnh: stock.adobe.com.
Vì vậy, thuyền trưởng Haji quyết định chuyển hướng con tàu đến Bombay - thẳng vào đường đi của cơn bão mạnh đang ập đến. Tối hôm đó, con tàu SS Vaitarna được nhìn thấy lần cuối ngoài khơi Mangrol. Ảnh: stock.adobe.com.
Theo hồ sơ chính thức, vào thời điểm tàu gặp nạn, SS Vaitarna chở 703 hành khách và 43 thành viên thủy thủ đoàn. Con tàu và toàn bộ những người có mặt trong chuyến hải hành đó biến mất không để lại dấu vết. Ảnh: stock.adobe.com.
Giới chức trách đã triển khai cuộc tìm kiếm tàu SS Vaitarna và các nạn nhân nhưng không có kết quả. Đến nay, tung tích của con tàu vẫn là một ẩn số khó giải. Ảnh: peakpx.
