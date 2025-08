Thái Nguyên xử lý 99 vụ vi phạm có liên quan đến hàng giả

Cụ thể, chiều ngày 5/8, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai phối hợp với Đội 4 thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai và Công an phường An Nhơn Nam kiểm tra địa điểm kinh doanh thịt heo của bà Nguyễn Thị T. (SN 1980, tổ dân phố Tân Hòa, phường An Nhơn Nam).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại đây có 6 tủ đông, bên trong đang bảo quản lượng lớn thịt heo.