Hiếm gặp, phẫu thuật thành công cho cụ ông 72 tuổi có 'hai bàng quang'

Cụ ông 72 tuổi bị phì đại tuyến tiền liệt gây tắc nghẽn đường tiểu dưới, đồng thời có túi thừa bàng quang kích thước lớn hoạt động như một "bàng quang thứ hai".

Người bệnh T.V.L (72 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa Minh An (Nghệ An) trong tình trạng tiểu khó kéo dài, cảm giác tiểu không hết, tiểu đêm nhiều lần. Người bệnh cho rằng đây là “bình thường của tuổi già”, nhưng kết quả kiểm tra lại cho thấy vấn đề nghiêm trọng hơn.

Kết quả CT-Scanner cho thấy người bệnh bị phì đại tuyến tiền liệt gây tắc nghẽn đường tiểu dưới, đồng thời có túi thừa bàng quang kích thước lớn. Túi thừa này hoạt động như một "bàng quang thứ hai", khiến dòng tiểu ứ đọng, gây tiểu khó, tiểu không hết và tăng nguy cơ viêm nhiễm đường tiết niệu. Nếu kéo dài, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến chức năng thận.

Hình ảnh bệnh nhân có "hai bàng quang"/Ảnh BV

Các bác sĩ chuyên khoa Tiết niệu đã tiến hành cắt đốt nội soi u phì đại tuyến tiền liệt, đồng thời xử lý túi thừa bàng quang trong một lần can thiệp. Phương pháp nội soi giúp hạn chế mất máu, giảm xâm lấn và an toàn cho người bệnh lớn tuổi.

Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục nhanh, đi lại sau vài giờ, ăn uống nhẹ, tỉnh táo và xuất viện sau ba ngày. Chức năng tiểu tiện cải thiện rõ, người bệnh trở lại sinh hoạt gần như bình thường.

Qua trường hợp này cho thấy hiệu quả của phương pháp nội soi hiện đại trong điều trị các bệnh lý tiết niệu phức tạp, đặc biệt ở nhóm người cao tuổi.