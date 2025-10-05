Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Tào Hưu là ai mà khiến Trương Phi bại trận, Tư Mã Ý kiêng nể

Ít người biết rằng, trong thời Tam Quốc, Tào Hưu không chỉ là tướng giỏi cầm quân mà còn là chiến lược gia khiến cả Trương Phi lẫn Mã Siêu phải ôm hận.

Theo Bảo Ngọc/Doanh nghiệp Việt Nam

Trương Phi nổi tiếng là chiến thần bất khả chiến bại, từng khiến nhiều tướng lĩnh Tào Ngụy thất bại thảm hại, trong đó có cả Trương Hợp - một trong những danh tướng lẫy lừng của Tào Tháo. Mã Siêu, một trong Ngũ hổ tướng của Thục Hán, cũng là đối thủ đáng gờm, từng giao đấu bất phân thắng bại với Trương Phi tại Hà Manh quan từ sáng đến tối.

Tuy vậy, dưới sự chỉ huy của Gia Cát Lượng, khi Mã Siêu về đầu quân cho Lưu Bị sau mâu thuẫn với Trương Lỗ, cả hai vị tướng lừng danh này đều phải nhận thất bại khi đối đầu với Tào Hưu trên chiến trường.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vào tháng 3/218, Ngô Lan chỉ huy quân Thục phòng thủ tại Hạ Biện. Trước thế mạnh của quân Tào, Lưu Bị đã phái Trương Phi và Mã Siêu tới tiếp viện. Trương Phi sử dụng chiến thuật tấn công trực diện kết hợp bố trí quân tại Cố Sơn nhằm phản kích. Tuy nhiên, Tào Hưu nhanh chóng nhận ra chiến thuật này và khuyên chủ tướng Tào Hồng tập trung lực lượng tiêu diệt Ngô Lan. Kế hoạch của Trương Phi thất bại, cả ông và Mã Siêu buộc phải rút quân, nhường lại chiến thắng cho Tào Hưu.

Chiến thắng này giúp Tào Hưu khẳng định tài năng của mình trong mắt Tào Tháo - người từ lâu đã xem ông như con ruột, gọi là “Thiên lý mã” và ca ngợi là nhân tài hiếm có. Sau khi Tào Tháo qua đời, Tào Hưu tiếp tục được Tào Phi trọng dụng. Khi Tào Phi lên ngôi hoàng đế, ông phong Tào Hưu làm Đại Tư mã – một trong những chức vụ cao nhất, chỉ đứng sau vài người trong triều.

Năm 222, theo lệnh của Tào Phi, Tào Hưu dẫn 30 vạn đại quân tiến đánh Đông Ngô, giành thắng lợi vang dội tại Từ Lăng. Năm 226, ông tiếp tục tiêu diệt hàng nghìn quân Đông Ngô và đánh bại Hoản Thành. Tên tuổi của Tào Hưu vang danh khắp Giang Đông, sánh ngang với Trương Liêu - một danh tướng trứ danh khác của Tào Ngụy.

Tuy nhiên, vận rủi đã đến trong trận Thạch Đình khi tướng Đông Ngô là Chu Phường dùng kế nhử Tào Hưu dẫn quân vào vùng sâu và tiêu diệt gần như toàn bộ lực lượng Ngụy bằng cách mai phục của Lục Tốn. Sau thất bại nặng nề này, Tào Hưu bị thương nặng, dẫn đến nhiễm trùng da và qua đời vào năm 228.

Ngay sau khi hay tin Tào Hưu tử trận, Gia Cát Lượng đã lập tức dẫn quân hành quân ra Bắc để phục thù, bất chấp việc trước đó từng thất bại nặng nề tại Nhai Đình trong lần Bắc phạt đầu tiên. Điều này cho thấy, Tào Hưu chính là chướng ngại vật lớn nhất trong chiến lược bành trướng của Thục Hán.

Không chỉ là chiến tướng tài ba, Tào Hưu còn là một trong số ít người có thể kiểm soát được Tư Mã Ý - nhân vật đầy mưu mô và từng thao túng triều chính về sau. Trong thời kỳ Tào Phi trị vì, Tư Mã Ý luôn phải dè chừng trước sự hiện diện và uy tín của Tào Hưu, không dám lạm quyền hay phạm lỗi. Sự nghiệp của Tào Hưu tuy kết thúc trong bi kịch, nhưng ảnh hưởng của ông trong lịch sử Tào Ngụy là vô cùng to lớn.

#Tào Hưu #Trương Phi #Mã Siêu #Tư Mã Ý #Tào Tháo #Trương Liêu

Bài liên quan

Kho tri thức

Thế cục Tam Quốc sẽ ra sao Nếu Gia Cát Lượng phò tá Tào Tháo?

Gia Cát Lượng tài trí hơn người, nếu đi theo trợ giúp cho Tào Tháo, thế cục Tam quốc liệu có thay đổi?

Nếu Gia Cát Lượng phò tá Tào Tháo, thế cục Tam Quốc sẽ ra sao?

Nếu đặt ra một giả thuyết lịch sử rằng Gia Cát Lượng – vị quân sư được coi là “thiên hạ kỳ tài” thời Tam quốc – không phò tá Lưu Bị mà lựa chọn đi theo Tào Tháo, thì cục diện lịch sử Trung Hoa liệu có thay đổi hay không, và thay đổi đến mức nào? Câu hỏi này không chỉ hấp dẫn giới yêu sử mà còn đòi hỏi phân tích kỹ lưỡng về chính trị, quân sự và nhân sự trong bối cảnh đầu thế kỷ III.

Xem chi tiết

Kho tri thức

'Loạn Bát Vương': Cuộc chiến quyền lực khiến họ Tư Mã rơi thảm kịch

Cuộc nội chiến Loạn Bát Vương không chỉ đẫm máu mà còn phơi bày mặt tối quyền lực, khiến cả dòng họ Tư Mã rơi vào vòng bi kịch diệt vong.

Loạn Bát vương (291 – 306) là một trong những cuộc nội chiến khốc liệt và bi thảm nhất trong lịch sử Trung Hoa cổ đại. Cuộc tranh đấu quyền lực giữa các thân vương nhà Tây Tấn không chỉ làm triều đại này kiệt quệ mà còn châm ngòi cho thời kỳ hỗn loạn Ngũ Hồ thập lục quốc, mở đầu cho gần ba thế kỷ chia cắt và nội chiến trên đất Trung Nguyên. Dưới thời Tấn Huệ Đế – một vị hoàng đế bất tài và ngờ nghệch – triều đình rơi vào vòng xoáy tranh đoạt không hồi kết, khiến đế quốc thống nhất sau thời Tam Quốc nhanh chóng tan rã..

Nguyên nhân sâu xa của Loạn Bát vương bắt nguồn từ việc kế vị sai lầm của Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm. Sau khi tiêu diệt Đông Ngô và thống nhất thiên hạ năm 280, Tấn Vũ Đế an hưởng thái bình, giao chính sự cho đại thần, đồng thời phong nhiều thân vương họ Tư Mã đi trấn nhậm khắp nơi theo mô hình “vương quốc nội thần” để duy trì ảnh hưởng của hoàng tộc. Tuy nhiên, chính sự phân phong quá mức này đã gieo mầm loạn khi các vương đều có quân đội riêng, tiềm lực kinh tế mạnh và khát vọng quyền lực. Đặc biệt, việc Vũ Đế kiên quyết lập người con trai cả là Tư Mã Trung làm thái tử, dù ông nổi tiếng là đần độn, đã khiến triều đình rơi vào tay ngoại thích và hoàng hậu sau khi Tấn Vũ Đế băng hà.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Quan Vũ có phẩm chất gì khiến Tào Tháo kính nể suốt đời?

Quan Vũ, vị tướng huyền thoại thời Tam quốc, không chỉ nổi tiếng võ công mà còn sở hữu phẩm chất đặc biệt khiến ngay cả Tào Tháo cũng phải nể phục.

Quan Vũ sở hữu phẩm chất gì khiến Tào Tháo nể phục?

Trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của nhà văn La Quán Trung, Quan Vũ được miêu tả có khuôn mặt đỏ như gấc, mắt phượng mày tằm, râu dài hai thước, tay cầm Thanh long yển nguyệt đao cưỡi trên ngựa Xích Thố, dáng vẻ oai phong lẫm liệt, tính tình hào hiệp, trượng nghĩa, sức chiến đấu mạnh mẽ địch vạn người và là bầy tôi tuyệt đối trung thành.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới