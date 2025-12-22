Phát hiện đầu tượng Hy Lạp cổ đại quý hiếm ở Ý

Hà Nội

Việc phát hiện ra đầu tượng Hy Lạp tại Vulci là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, cả về giá trị nghệ thuật lẫn những hàm ý mà nó mang lại.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Tại thành phố cổ Vulci của người Etruscan ở miền trung nước Ý, các chuyên gia đến từ Viện Khảo Cổ Học Quốc Gia Ý bất ngờ tìm thấy một cổ vật lạ. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Quốc Gia Ý.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là một đầu tượng bằng đá cẩm thạch. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Quốc Gia Ý.
Đầu tượng này có niên đại từ thời kỳ Hy Lạp cổ đại (khoảng năm 800-480 Trước Công Nguyên). Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Quốc Gia Ý.
Tác phẩm điêu khắc mô tả một thiếu nữ với đôi mắt hình quả hạnh và nụ cười thanh thản, mãn nguyện. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Quốc Gia Ý.
Nét biểu cảm khuôn mặt này truyền tải cảm giác hài hòa, an lành và hạnh phúc. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Quốc Gia Ý.
Tóc của cô được uốn và tết cầu kỳ, sang trọng, quý phái. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Quốc Gia Ý.
Tác phẩm được cho là thuộc về một xưởng chế tác từng hoạt động tại thành phố cổ Vulci. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Quốc Gia Ý.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
