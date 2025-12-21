Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cây cảnh đẹp 'gây mê', chiêu tài lộc... che chở gia đình

Kho tri thức

Cây cảnh đẹp 'gây mê', chiêu tài lộc... che chở gia đình

Đặt cây cảnh này ở một góc phòng khách, nó có thể ngay lập tức nâng tầm phong cách cho ngôi nhà, đồng thời thanh lọc không khí, thu hút tài lộc.

Theo Hải Yến/ Dân việt
Trầu bà lá xẻ (Monstera deliciosa) không phải cây cảnh đắt đỏ nhất, nhưng lại xuất hiện dày đặc trong ảnh decor phòng khách, homestay và blog thời trang nhờ vẻ đẹp rất “cao cấp”.
Trầu bà lá xẻ (Monstera deliciosa) không phải cây cảnh đắt đỏ nhất, nhưng lại xuất hiện dày đặc trong ảnh decor phòng khách, homestay và blog thời trang nhờ vẻ đẹp rất “cao cấp”.
Những chiếc lá to bản, xanh đậm với các đường xẻ tự nhiên độc đáo khiến cây mang đậm hơi thở nhiệt đới. Chỉ cần một chiếc lá cũng đủ làm không gian bừng sáng.
Những chiếc lá to bản, xanh đậm với các đường xẻ tự nhiên độc đáo khiến cây mang đậm hơi thở nhiệt đới. Chỉ cần một chiếc lá cũng đủ làm không gian bừng sáng.
Lá trưởng thành có thể rộng tới 50cm, nứt như được chạm khắc nghệ thuật. Đặt một chậu ở góc phòng khách, phong cách ngôi nhà lập tức được nâng tầm.
Lá trưởng thành có thể rộng tới 50cm, nứt như được chạm khắc nghệ thuật. Đặt một chậu ở góc phòng khách, phong cách ngôi nhà lập tức được nâng tầm.
Vẻ đẹp của trầu bà lá xẻ còn nằm ở quá trình phát triển: từ lá non hình trái tim đến những tán lá xòe rộng như chiếc ô xanh đầy sức sống.
Vẻ đẹp của trầu bà lá xẻ còn nằm ở quá trình phát triển: từ lá non hình trái tim đến những tán lá xòe rộng như chiếc ô xanh đầy sức sống.
Không chỉ đẹp, cây còn thanh lọc không khí hiệu quả: hấp thụ formaldehyde, benzen, tăng độ ẩm và cải thiện chất lượng không khí trong nhà.
Không chỉ đẹp, cây còn thanh lọc không khí hiệu quả: hấp thụ formaldehyde, benzen, tăng độ ẩm và cải thiện chất lượng không khí trong nhà.
Một chậu Monstera khỏe mạnh có thể hấp thụ lượng formaldehyde tương đương 10g than hoạt tính, rất lý tưởng cho không gian dùng điều hòa.
Một chậu Monstera khỏe mạnh có thể hấp thụ lượng formaldehyde tương đương 10g than hoạt tính, rất lý tưởng cho không gian dùng điều hòa.
Trầu bà lá xẻ phù hợp với mọi phong cách nội thất – từ Bắc Âu, Indochine đến tối giản hay mộc mạc. Đặt cạnh sofa, kệ tivi hay lối vào đều như bước ra từ tạp chí.
Trầu bà lá xẻ phù hợp với mọi phong cách nội thất – từ Bắc Âu, Indochine đến tối giản hay mộc mạc. Đặt cạnh sofa, kệ tivi hay lối vào đều như bước ra từ tạp chí.
Cây sinh trưởng nhanh, mỗi năm ra 5–6 lá, có thể cao đến 2m, sống hơn 10 năm và rất dễ chăm sóc – đúng nghĩa “giấc mơ của người bận rộn”.
Cây sinh trưởng nhanh, mỗi năm ra 5–6 lá, có thể cao đến 2m, sống hơn 10 năm và rất dễ chăm sóc – đúng nghĩa “giấc mơ của người bận rộn”.
Về phong thủy, lá cây giống mai rùa tượng trưng cho trường thọ, bình an và tài lộc. Đặt đúng vị trí giúp tăng sinh khí và vận may cho gia đình.
Về phong thủy, lá cây giống mai rùa tượng trưng cho trường thọ, bình an và tài lộc. Đặt đúng vị trí giúp tăng sinh khí và vận may cho gia đình.
Vừa đẹp, vừa bền, vừa mang ý nghĩa tốt lành, trầu bà lá xẻ xứng đáng là lựa chọn hoàn hảo cho phòng khách – bạn đừng bỏ lỡ nhé!
Vừa đẹp, vừa bền, vừa mang ý nghĩa tốt lành, trầu bà lá xẻ xứng đáng là lựa chọn hoàn hảo cho phòng khách – bạn đừng bỏ lỡ nhé!
Theo Hải Yến/ Dân việt
danviet.vn
Link bài gốc Copy link
https://danviet.vn/cay-canh-thoi-trang-nhat-mot-chiec-la-cung-khien-ca-can-phong-toa-sang-thu-hut-tai-loc-che-cho-gia-dinh-d1387731.html?fbclid=IwY2xjawOvRnRleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFBNHhEVnpSdTZxM1dtWm50c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHq5_k2SmhuQ6t4VYQI2oDCxzBlkAhMu88_B7pZ4-YSIluK7xeuENKt9xPpGT_aem_B7De3CyVngQhHWyNACS_lQ
#cây cảnh #cây cảnh trồng trong nhà #cây cảnh trầu bà lá xẻ #cây cảnh phong thủy #cây phong thủy #cây cảnh thời trang nhất

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT