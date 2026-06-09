Tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 đến 9/6/2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chiều 8/6, sau Lễ đón chính thức, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã tiến hành hội đàm.

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Thái Lan và Đoàn đại biểu Chính phủ Hoàng gia Thái Lan lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam; bày tỏ vui mừng được gặp lại Thủ tướng Thái Lan sau Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines. Thủ tướng Chính phủ cảm ơn Hoàng gia, Chính phủ, Nhân dân Thái Lan và cá nhân Thủ tướng Thái Lan cùng Phu nhân đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thân tình trong chuyến thăm chính thức Thái Lan vừa qua; đánh giá chuyến thăm đã đạt nhiều kết quả quan trọng, thực chất, tạo động lực mới cho quan hệ hai nước.

Bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định Thái Lan luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Thái Lan mong hai bên sẽ triển khai hiệu quả kết quả chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó có Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2026 - 2031.

Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Thái Lan trong 50 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 - 2026); đánh giá quan hệ song phương hiện nay đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay, với nền tảng tin cậy chính trị vững chắc, hợp tác kinh tế năng động và giao lưu nhân dân ngày càng gắn bó.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, đặc biệt là cơ chế họp Nội các chung cấp Thủ tướng và các cơ chế hợp tác cấp Bộ; phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện trong thời gian tới.

Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh; duy trì tuần tra chung trên biển; phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là buôn bán ma túy, mua bán người và tội phạm công nghệ cao; tái khẳng định cam kết không cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này chống lại nước kia.

Trong lĩnh vực kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai hiệu quả Chiến lược “Ba kết nối”; thúc đẩy kết nối giao thông, logistics, hàng không và du lịch; nghiên cứu phát triển các tuyến vận tải đường bộ, đường thủy ven biển kết nối hai nước và khu vực tiểu vùng Mê Công; phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp Thương mại Việt Nam - Thái Lan; hạn chế các rào cản thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau; phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ USD và hướng tới 50 tỷ USD theo hướng cân bằng, bền vững.

Hai bên cam kết thúc đẩy mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực và các lĩnh vực mới như khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển dịch năng lượng công bằng, đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn hoan nghênh, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Thái Lan đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam, Thủ tướng Thái Lan cảm ơn và mong Chính phủ Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Thái Lan đang hoạt động tại Việt Nam.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định sẽ khuyến khích doanh nghiệp Thái Lan mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực có thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam; mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư sang Thái Lan; thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, chuỗi cung ứng và các dự án hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hai bên nhất trí tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, du lịch, kết nghĩa địa phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn Chính phủ Thái Lan đã quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, tạo điều kiện cho việc bảo tồn và phát huy giá trị các Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như hệ thống chùa Việt tại Thái Lan; đề nghị tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ổn định tại Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan đánh giá cao ý nghĩa hợp tác giữa hai nước trong Dự án bảo tồn Sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim; khẳng định Thái Lan sẵn sàng chuyển giao các cá thể Sếu đầu đỏ từ Thái Lan cho Việt Nam nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và các cơ chế đa phương; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN; thúc đẩy lập trường chung của ASEAN về Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao vai trò của Thái Lan trong thúc đẩy hợp tác ACMECS và các cơ chế hợp tác tiểu vùng; đề nghị hai bên phối hợp huy động nguồn lực, tăng cường kết nối hạ tầng, thương mại, đầu tư, quản lý tài nguyên nước, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Thái Lan nhất trí cao với các đề xuất của Việt Nam và khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác tiểu vùng, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững và thịnh vượng chung của khu vực Mê Công.

Hai Thủ tướng khẳng định quyết tâm triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Anutin Charnvirakul trân trọng mời Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm chính thức Thái Lan. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cảm ơn và cho biết sẽ thu xếp thăm Thái Lan vào thời gian phù hợp.