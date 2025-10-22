Hà Nội

Tàn tích thủ đô huyền thoại của Đế chế Assyria cổ đại

Kho tri thức

Tàn tích thủ đô huyền thoại của Đế chế Assyria cổ đại

Thành phố Nineveh từng là thủ đô hùng mạnh của Đế chế Assyria cổ đại, biểu tượng cho sức mạnh, nghệ thuật và sự phát triển đô thị của Lưỡng Hà cổ.

T.B (tổng hợp)
Là thủ đô của Đế chế Assyria thời cực thịnh. Vào thế kỷ 7 TCN, Nineveh là trung tâm quyền lực chính trị và quân sự lớn nhất của vùng Trung Đông cổ. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng bên sông Tigris. Vị trí thuận lợi này giúp Nineveh phát triển mạnh về thương mại, nông nghiệp và giao thương quốc tế. Ảnh: Pinterest.
Vua Sennacherib mở rộng Nineveh thành siêu đô thị. Ông xây dựng cung điện, vườn treo, hệ thống kênh đào và tường thành khổng lồ bao quanh thành phố. Ảnh: Pinterest.
Có một trong những thư viện đầu tiên của thế giới. Thư viện Ashurbanipal lưu giữ hàng chục nghìn phiến đất sét khắc chữ hình nêm cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Được nhắc đến trong Kinh Thánh. Thành Nineveh xuất hiện trong sách Jonah như một biểu tượng của sự ăn năn và khoan dung thần thánh. Ảnh: Pinterest.
Bị phá hủy vào năm 612 TCN. Liên minh người Medes và Babylon đã tấn công và san phẳng Nineveh, chấm dứt vương triều Assyria. Ảnh: Pinterest.
Tàn tích được phát hiện vào thế kỷ 19. Các nhà khảo cổ Anh tìm thấy cổng thành, tượng nhân sư và vô số hiện vật quý. Ảnh: Pinterest.
Là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Ngày nay, Nineveh vẫn là chứng tích sống động về nền văn minh rực rỡ của vùng Lưỡng Hà. Ảnh: Pinterest.
#Di tích thủ đô Assyria cổ đại #Thành phố Nineveh lịch sử #Nền văn minh Lưỡng Hà #Kiến trúc và nghệ thuật cổ đại #Thư viện cổ Ashurbanipal #Sự sụp đổ của Nineveh

