Chiêm ngưỡng ngôi đền cổ nổi tiếng nhất của nền văn minh Ai Cập

Kho tri thức

Chiêm ngưỡng ngôi đền cổ nổi tiếng nhất của nền văn minh Ai Cập

Đền Luxor ở Ai Cập là một trong những công trình vĩ đại của nền văn minh sông Nile, phản ánh rõ nét sự hùng mạnh và tín ngưỡng tôn giáo cổ đại.

Xây dựng từ thời Tân Vương quốc. Đền Luxor được khởi công dưới triều đại Pharaoh Amenhotep III vào thế kỷ 14 TCN và được các vị vua sau tiếp tục mở rộng. Ảnh: Pinterest.
Được dành để thờ thần Amun. Công trình là nơi thờ thần Amun cùng với vợ là nữ thần Mut và con trai Khonsu, bộ ba thần quan trọng trong tín ngưỡng Ai Cập. Ảnh: Pinterest.
Có đại lộ nhân sư nối với đền Karnak. Đền Luxor được kết nối với đền Karnak bằng con đường dài gần 3 km, hai bên có hàng trăm tượng nhân sư. Ảnh: Pinterest.
Các trụ cột khổng lồ ấn tượng. Sảnh cột trong đền có những cột đá cao tới hơn 20 mét, chạm khắc tinh xảo các hình ảnh tôn giáo và chiến công của Pharaoh. Ảnh: Pinterest.
Có các tượng pharaon uy nghiêm. Trước cổng đền từng có hai cột tháp obelisk khổng lồ và nhiều tượng pharaoh Ramses II, nay một trong hai cột đã được chuyển tới Paris. Ảnh: Pinterest.
Bị biến đổi công năng qua thời gian. Trong lịch sử, đền Luxor từng được dùng làm nhà thờ Thiên chúa giáo và sau đó trở thành nhà thờ Hồi giáo, vẫn còn tồn tại đến nay. Ảnh: Pinterest.
Là nơi tổ chức lễ hội Opet. Đền là trung tâm của lễ hội Opet, với nghi thức rước tượng thần Amun từ Karnak về Luxor để cầu phúc cho mùa màng và hoàng quyền. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận Di sản Thế giới. Từ năm 1979, đền Luxor là một phần của quần thể di sản thế giới tại Thebes cổ đại, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
