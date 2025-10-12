Khám phá đô thị cổ nguyên vẹn nhất của nền văn minh Ấn Độ xưa

Dholavira là một trong những đô thị cổ nhất của Harappa - nền văn minh Ấn Độ cổ đại, lưu giữ bí ẩn về xã hội phát triển rực rỡ cách đây hơn 4.000 năm.