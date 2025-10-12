Hà Nội

Khám phá đô thị cổ nguyên vẹn nhất của nền văn minh Ấn Độ xưa

Kho tri thức

Khám phá đô thị cổ nguyên vẹn nhất của nền văn minh Ấn Độ xưa

Dholavira là một trong những đô thị cổ nhất của Harappa - nền văn minh Ấn Độ cổ đại, lưu giữ bí ẩn về xã hội phát triển rực rỡ cách đây hơn 4.000 năm. 

T.B (tổng hợp)
Được phát hiện muộn nhưng bảo tồn tốt nhất. Ẩn mình giữa vùng sa mạc khô cằn Kutch, Dholavira được khai quật vào năm 1967 và là di chỉ Harappa còn nguyên vẹn nhất tại Ấn Độ. Ảnh: Pinterest.
Được phát hiện muộn nhưng bảo tồn tốt nhất. Ẩn mình giữa vùng sa mạc khô cằn Kutch, Dholavira được khai quật vào năm 1967 và là di chỉ Harappa còn nguyên vẹn nhất tại Ấn Độ. Ảnh: Pinterest.
Quy hoạch đô thị tiên tiến đáng kinh ngạc. Thành phố được chia thành ba khu – thượng thành, trung thành và hạ thành – có tường thành bảo vệ kiên cố. Ảnh: Pinterest.
Quy hoạch đô thị tiên tiến đáng kinh ngạc. Thành phố được chia thành ba khu – thượng thành, trung thành và hạ thành – có tường thành bảo vệ kiên cố. Ảnh: Pinterest.
Có hệ thống lưu trữ nước tinh vi. Các kênh dẫn, hồ chứa và giếng được thiết kế để thu gom và trữ nước mưa giữa sa mạc khô hạn. Ảnh: indianexpress.com.
Có hệ thống lưu trữ nước tinh vi. Các kênh dẫn, hồ chứa và giếng được thiết kế để thu gom và trữ nước mưa giữa sa mạc khô hạn. Ảnh: indianexpress.com.
Phản ánh xã hội có tổ chức cao. Những công trình công cộng, kho lương và khu dân cư riêng biệt chứng tỏ sự phân tầng và quản lý tập trung. Ảnh: trawell.in.
Phản ánh xã hội có tổ chức cao. Những công trình công cộng, kho lương và khu dân cư riêng biệt chứng tỏ sự phân tầng và quản lý tập trung. Ảnh: trawell.in.
Là trung tâm thương mại quan trọng. Các hiện vật chứng minh Dholavira từng buôn bán với Lưỡng Hà, Oman và Iran cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Là trung tâm thương mại quan trọng. Các hiện vật chứng minh Dholavira từng buôn bán với Lưỡng Hà, Oman và Iran cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Chứng tích về ngôn ngữ cổ chưa giải mã. Tấm bảng đá khắc ký tự Harappa ở cổng chính vẫn là bí ẩn chưa ai giải mã được. Ảnh: Pinterest.
Chứng tích về ngôn ngữ cổ chưa giải mã. Tấm bảng đá khắc ký tự Harappa ở cổng chính vẫn là bí ẩn chưa ai giải mã được. Ảnh: Pinterest.
Bị suy tàn do biến đổi khí hậu. Các bằng chứng địa chất cho thấy hạn hán kéo dài đã khiến cư dân rời bỏ thành phố. Ảnh: Pinterest.
Bị suy tàn do biến đổi khí hậu. Các bằng chứng địa chất cho thấy hạn hán kéo dài đã khiến cư dân rời bỏ thành phố. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận Di sản Thế giới. Năm 2021, Dholavira chính thức được đưa vào danh sách Di sản Thế giới vì giá trị khảo cổ đặc biệt. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận Di sản Thế giới. Năm 2021, Dholavira chính thức được đưa vào danh sách Di sản Thế giới vì giá trị khảo cổ đặc biệt. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
#Đô thị cổ Dholavira #Văn minh Ấn Độ cổ đại #Quy hoạch đô thị tiên tiến #Hệ thống lưu trữ nước cổ #Xã hội phân tầng cổ #Thương mại cổ đại

