Đổ xô vào nghiên cứu tuyến ức để tìm kiếm thuốc trường sinh

Các nhà nghiên cứu đang nhận được rất nhiều tiền để nghiên cứu tái tạo tuyến ức, một cơ quan miễn dịch thoái hóa, với hy vọng sẽ làm chậm quá trình lão hóa.

Trong nhiều thập kỷ, người ta cho rằng tuyến ức là một cơ quan thoái hóa. Nó đã bị lãng quên.

Mãi đến những năm 1960, khi nhà miễn dịch học Jacques Miller thực hiện các cuộc phẫu thuật trên chuột sơ sinh, chức năng của cơ quan này mới được phát hiện. Chuột con không có tuyến ức thường dễ bị nhiễm trùng và chết. Chúng có rất ít tế bào miễn dịch trong các hạch bạch huyết.

Miller phát hiện ra rằng tuyến ức tạo ra tế bào T, một loại tế bào mà ông cũng xác định được vào khoảng thời gian đó và được đặt tên theo cơ quan này. Ngày nay, chúng ta biết rằng tế bào T là một phần quan trọng của hệ thống miễn dịch, tấn công các tế bào ung thư và chống lại nhiễm trùng.

Tuyến ức, cơ quan đảm trách việc sản xuất ra tế bào T, một phần cực kỳ quan trọng của hệ thống miễn dịch.

Ở người, tuyến ức teo lại đáng kể trong suốt cuộc đời. Quá trình sản xuất tế bào T chậm lại. Ở tuổi 40, tuyến ức chỉ sản xuất khoảng 1/4 số tế bào T so với lúc 8 tuổi, ở tuổi 65, con số này chỉ còn 10%.

Vì lý do này, nhiều nhà khoa học cho rằng người lớn tuổi không còn cần tế bào T mới nữa. Tuy nhiên, 3 phát hiện đã thay đổi quan niệm đó. Thứ nhất, một nghiên cứu năm 2023 cho thấy những người đã phẫu thuật cắt bỏ tuyến ức có nguy cơ tử vong cao gấp gần 3 lần và nguy cơ mắc ung thư cao gấp đôi sau 5 năm phẫu thuật so với những người không cắt bỏ tuyến ức.

Sau đó, hai nghiên cứu liên tiếp đã phân tích dữ liệu từ hơn 31.000 cá nhân. Một nghiên cứu cho thấy tuyến ức nhỏ hơn có liên quan đến nguy cơ tử vong cao hơn cũng như nguy cơ mắc ung thư và các bệnh tim mạch như suy tim cao hơn. Nghiên cứu thứ hai cho thấy tuyến ức nhỏ hơn có liên quan đến tỷ lệ sống sót kém hơn sau khi được điều trị miễn dịch ung thư.

Từ đó, sự quan tâm của giới thương mại và học thuật đối với tuyến ức đã tăng vọt.

Ngày càng nhiều nghiên cứu tiết lộ sự tương quan giữa tuyến ức với một cơ thể khỏe mạnh.

Vào tháng 1/2026, công ty công nghệ sinh học TECregen ở Basel, Thụy Sĩ đã huy động được 10 triệu franc Thụy Sĩ (12,4 triệu USD) để phát triển các liệu pháp tái tạo tuyến ức. Các nhà nghiên cứu cho rằng qua đó có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa và ngăn ngừa ung thư dù chưa tiết lộ ứng cử viên thuốc nào.

Tháng 10 năm ngoái, Zag Bio, một công ty công nghệ sinh học tập trung vào tuyến ức ở Massachusetts (Mỹ) đã ra mắt với nguồn vốn 80 triệu USD. Các công ty đầu tư mạo hiểm và dược phẩm đã liên hệ các nhà khoa học và bắt đầu các chương trình nghiên cứu riêng của họ.

Tại Zag Bio, các nhà khoa học nhận được hàng chục triệu USD để nghiên cứu về tuyến ức.

Marcel van den Brink, bác sĩ trưởng kiêm chủ tịch của Bệnh viện City of Hope cho biết: “Sự quan tâm hiện nay đối với lĩnh vực này là rất lớn. Ban đầu mọi người cho rằng tôi đang lãng phí thời gian. Nhưng giờ đây, họ đang liên hệ với chúng tôi và xem lĩnh vực này một cách nghiêm túc.

Tế bào lympho T - căn cơ của một cơ thể khỏe mạnh vốn được đặt tên theo tuyến ức (Thymus)