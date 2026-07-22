Cây 'thức ăn của các vị thần' và hành trình tạo ra đồ ngọt hot nhất thế giới

Phía sau mỗi thanh chocolate ngọt ngào là một hành trình lịch sử kéo dài hàng nghìn năm, bắt đầu từ những khu rừng nhiệt đới của châu Mỹ.

Ngày nay, chocolate là một trong những món ăn phổ biến nhất thế giới, xuất hiện trong bánh kẹo, đồ uống và vô số món tráng miệng. Thế nhưng trước khi trở thành biểu tượng của sự ngọt ngào, chocolate đã có một hành trình lịch sử lâu đời vời nguồn gốc từ một loại cây nhiệt đới từng được xem như món quà thiêng liêng của các nền văn minh cổ đại: cây cacao.

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Cacao (Theobroma cacao) có nguồn gốc từ các khu rừng mưa nhiệt đới Trung và Nam Mỹ. Tên khoa học của nó có nghĩa là "thức ăn của các vị thần" trong tiếng Hy Lạp, phản ánh giá trị đặc biệt mà người xưa dành cho loại cây này. Người Maya và Aztec từng sử dụng hạt cacao để pha chế một loại đồ uống đắng, cay với gia vị, thường xuất hiện trong các nghi lễ tôn giáo hoặc dành cho tầng lớp quý tộc. Đặc biệt, người Aztec còn coi hạt cacao quý giá đến mức sử dụng chúng như một dạng tiền tệ.

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Hành trình biến cacao thành chocolate bắt đầu từ những quả cacao mọc trực tiếp trên thân cây. Bên trong mỗi quả là khoảng vài chục hạt cacao được bao phủ bởi lớp thịt trắng mềm. Sau khi thu hoạch, hạt được lên men trong nhiều ngày để phát triển hương vị đặc trưng. Tiếp đó, chúng được phơi khô, rang và tách lớp vỏ để tạo thành cacao nibs – nguyên liệu cơ bản của chocolate.

Các nhà sản xuất sau đó nghiền cacao nibs thành một hỗn hợp gọi là cacao mass hoặc cocoa liquor, chứa cả bơ cacao và chất rắn cacao. Tùy theo công thức, người ta thêm đường, sữa, vani hoặc các thành phần khác để tạo ra những loại chocolate khác nhau. Chocolate đen thường giữ tỷ lệ cacao cao hơn, trong khi chocolate sữa có thêm sữa và đường để tạo vị ngọt dịu.

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Trong nhiều thế kỷ, chocolate từng là thức uống xa xỉ ở châu Âu. Khi người Tây Ban Nha đưa cacao từ châu Mỹ về vào thế kỷ XVI, nó nhanh chóng trở thành món yêu thích trong giới quý tộc. Cuộc cách mạng công nghiệp sau đó đã giúp các nhà sản xuất phát triển kỹ thuật ép, nghiền và tạo hình, biến chocolate từ một sản phẩm đắt đỏ thành món ăn mà nhiều người có thể thưởng thức.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp chocolate hiện đại vẫn phải đối mặt nhiều thách thức. Cây cacao chỉ phát triển tốt trong vùng khí hậu nóng ẩm quanh đường xích đạo, khiến phần lớn nguồn cung tập trung ở một số quốc gia châu Phi, châu Á và Nam Mỹ. Biến đổi khí hậu, sâu bệnh và vấn đề thu nhập của người trồng cacao đang là những vấn đề lớn ảnh hưởng đến tương lai của loại cây này.

Từ một hạt giống nhỏ trong rừng nhiệt đới, cacao đã trải qua một hành trình kỳ diệu để trở thành chocolate – món ăn kết nối lịch sử, văn hóa và khoa học. Mỗi thanh chocolate không chỉ chứa vị ngọt, mà còn lưu giữ câu chuyện hàng nghìn năm của một loài cây đặc biệt.