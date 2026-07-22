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Kho tri thức

Thế giới xanh ngắt băng giá nơi gió thổi hơn 2.000 km/h ở Hệ Mặt Trời

Ở vùng tối tăm và lạnh lẽo ngoài rìa Hệ Mặt Trời, một hành tinh xanh khổng lồ đang sở hữu những cơn gió dữ dội nhất mà con người từng biết.

Thanh Bình (tổng hợp)

Sao Hải Vương, hành tinh thứ tám và xa nhất tính từ Mặt Trời, luôn là một trong những thế giới bí ẩn nhất của Hệ Mặt Trời. Nằm cách Mặt Trời trung bình khoảng 4,5 tỷ km, hành tinh này nhận được lượng ánh sáng yếu ớt đến mức Mặt Trời trên bầu trời Sao Hải Vương chỉ sáng tương đương một ngôi sao lớn nhìn từ Trái Đất. Tuy nhiên, bên dưới vẻ ngoài lạnh giá ấy lại tồn tại một bầu khí quyển vô cùng năng động với những cơn bão và luồng gió đáng kinh ngạc.

Ảnh: nautil

Điểm đặc biệt nhất của Sao Hải Vương chính là tốc độ gió. Các nhà khoa học phát hiện những luồng gió trong khí quyển hành tinh này có thể đạt vận tốc hơn 2.000 km/h, nhanh nhất trong toàn bộ Hệ Mặt Trời. Để so sánh, máy bay thương mại hiện đại thường bay ở tốc độ khoảng 900 km/h, còn những cơn bão mạnh nhất trên Trái Đất cũng chỉ đạt vài trăm km/h.

Ảnh: svs.gsfc.nasa

Những cơn gió khủng khiếp này xuất hiện trong tầng khí quyển chứa chủ yếu hydro, heli và một lượng nhỏ methane – chất tạo nên màu xanh đặc trưng của Sao Hải Vương. Methane hấp thụ ánh sáng đỏ từ Mặt Trời, khiến hành tinh phản xạ màu xanh lam đặc biệt. Tuy nhiên, nguyên nhân chính tạo ra các siêu gió vẫn là một câu hỏi lớn đối với giới khoa học.

Khác với Trái Đất, nơi năng lượng từ Mặt Trời là động lực chính của thời tiết, Sao Hải Vương dường như vẫn phát ra lượng nhiệt lớn từ bên trong lòng hành tinh. Nguồn năng lượng nội tại này có thể góp phần thúc đẩy các dòng khí quyển mạnh mẽ, tạo ra những cơn bão khổng lồ và các hệ thống mây chuyển động với tốc độ cực cao.

Ảnh: forbes

Năm 1989, tàu thăm dò Voyager 2 trở thành con tàu đầu tiên và duy nhất của nhân loại bay qua Sao Hải Vương. Những hình ảnh mà nó gửi về đã tiết lộ một thế giới đầy biến động, với các đám mây sáng, những xoáy khí khổng lồ và hiện tượng thời tiết phức tạp không thua kém bất kỳ hành tinh nào khác.

Dù đã được nghiên cứu nhiều thập kỷ, Sao Hải Vương vẫn còn rất nhiều bí ẩn. Hành tinh xa xôi này nhắc nhở con người rằng ngay cả trong một hệ hành tinh tưởng như đã quen thuộc, thiên nhiên vẫn có thể tạo ra những hiện tượng vượt xa trí tưởng tượng.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#tốc độ gió siêu tốc trên Sao Hải Vương #các cơn bão khí quyển hành tinh xa xôi #nguyên nhân các cơn gió mạnh trong khí quyển #tác động nguồn nhiệt nội tại hành tinh #những khám phá từ tàu Voyager 2

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