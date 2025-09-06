Hà Nội

Tận mục loài cáo độc lạ chỉ có ở châu Mỹ

Giải mã

Tận mục loài cáo độc lạ chỉ có ở châu Mỹ

Cáo xám Nam Mỹ (Lycalopex griseus) là loài động vật hoang dã sinh sống chủ yếu ở Chile và Argentina, mang nhiều đặc điểm độc đáo ít người biết đến.

T.B (tổng hợp)
Không thuộc chi Vulpes như cáo thường. Cáo xám Nam Mỹ thực chất thuộc chi Lycalopex, nên về mặt di truyền khác biệt với loài cáo đỏ phổ biến. Ảnh: Pinterest.
Kích thước nhỏ gọn. Chúng có chiều dài cơ thể khoảng 60–70 cm, nặng từ 2,5 đến 5 kg, khiến ngoại hình nhỏ nhắn hơn nhiều loài cáo khác. Ảnh: Pinterest.
Thích nghi tốt với môi trường khô hạn. Loài này thường sống ở vùng thảo nguyên, bán hoang mạc và núi thấp, nơi nguồn nước khan hiếm. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn đa dạng. Cáo xám Nam Mỹ ăn cả động vật nhỏ, chim, côn trùng và trái cây, chứng tỏ khả năng linh hoạt trong sinh tồn. Ảnh: Pinterest.
Có tập tính sống đơn độc hoặc theo cặp. Không giống sói, loài này thường sống một mình hoặc theo đôi, hiếm khi hình thành bầy đàn lớn. Ảnh: Pinterest.
Đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Bằng việc săn mồi nhỏ và ăn quả, chúng giúp kiểm soát quần thể loài gặm nhấm và phát tán hạt giống. Ảnh: Pinterest.
Còn được gọi là “cáo Patagonia”. Tên gọi này xuất phát từ việc loài phân bố rộng ở vùng Patagonia, nơi có cảnh quan hoang sơ đặc trưng của Nam Mỹ. Ảnh: Pinterest.
Được bảo vệ tại Chile. Tại Chile, loài cáo này nằm trong danh mục được bảo vệ để tránh săn bắt quá mức và suy giảm quần thể. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
