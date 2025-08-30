Hà Nội

Kỳ dị những loài thú đẻ trứng cuối cùng tồn tại trên Trái đất

Giải mã

Kỳ dị những loài thú đẻ trứng cuối cùng tồn tại trên Trái đất

Thú đơn huyệt (Monotremata) là nhóm động vật có vú kỳ lạ nhất hành tinh, kết hợp đặc điểm của thú, bò sát và chim, luôn gây tò mò cho những yêu thiên nhiên.

T.B (tổng hợp)
1. Chỉ có năm loài còn tồn tại. Nhóm thú đơn huyệt hiện nay chỉ bao gồm thú mỏ vịt và bốn loài thú lông nhím, tất cả đều sống ở Úc và New Guinea. Ảnh: wikimedia.
2. Đẻ trứng thay vì sinh con. Khác với hầu hết động vật có vú, chúng sinh sản bằng cách đẻ trứng, sau đó con non nở ra và bú sữa từ mẹ. Ảnh: monaconatureencyclopedia.com.
3. Tuyến sữa không có núm vú. Thú đơn huyệt tiết sữa qua các lỗ nhỏ trên da, và con non sẽ liếm sữa từ bề mặt lông của mẹ. Ảnh: encyclopedia.pub.
4. Dấu tích cổ xưa. Thú đơn huyệt được coi là "hóa thạch sống", giữ lại nhiều đặc điểm của tổ tiên bò sát cổ đại. Ảnh: squarespace-cdn.com.
5. Di truyền độc đáo. Bộ gen của chúng kết hợp cả đặc điểm của động vật có vú, chim và bò sát, cung cấp nhiều dữ liệu cho nghiên cứu tiến hóa. Ảnh: Pinterest.
6. Thú mỏ vịt có nọc độc. Thú mỏ vịt đực có gai ở chân sau tiết nọc độc, đủ sức gây đau dữ dội cho con người – điều rất hiếm ở động vật có vú. Ảnh: Pinterest.
7. Mỏ nhạy cảm như radar. Thú mỏ vịt dùng mỏ chứa cảm biến điện để phát hiện dòng điện yếu do con mồi dưới nước tạo ra. Ảnh: Pinterest.
8. Thú lông nhím có khả năng cuộn tròn. Khi gặp nguy hiểm, thú lông nhím cuộn mình lại thành một khối đầy gai nhọn để tự vệ. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
#thú đơn huyệt #thú đẻ trứng #thú mỏ vịt #thú lông nhím #động vật có vú cổ đại #đặc điểm sinh sản thú đơn huyệt

