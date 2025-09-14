Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tận mục loài bò sát ngụy trang siêu đẳng nhất thế giới

Giải mã

Tận mục loài bò sát ngụy trang siêu đẳng nhất thế giới

Tắc kè đuôi lá rêu (Uroplatus sikorae) là một trong những loài bò sát ngụy trang bậc thầy ở Madagascar, nổi bật với hình dáng đặc biệt và khả năng "tàng hình".

T.B (tổng hợp)
Chỉ có ở Madagascar. Loài tắc kè này là đặc hữu của đảo Madagascar, sinh sống trong rừng mưa nhiệt đới ẩm ướt. Ảnh: tropicalherping.com.
Chỉ có ở Madagascar. Loài tắc kè này là đặc hữu của đảo Madagascar, sinh sống trong rừng mưa nhiệt đới ẩm ướt. Ảnh: tropicalherping.com.
Đuôi hình chiếc lá đặc trưng. Chiếc đuôi dẹt, sần sùi như lá khô hoặc lá phủ rêu giúp chúng dễ dàng hòa lẫn vào tán cây. Ảnh: Pinterest.
Đuôi hình chiếc lá đặc trưng. Chiếc đuôi dẹt, sần sùi như lá khô hoặc lá phủ rêu giúp chúng dễ dàng hòa lẫn vào tán cây. Ảnh: Pinterest.
Bậc thầy ngụy trang. Cơ thể có hoa văn giống vỏ cây, địa y hay rêu, khiến kẻ thù gần như không thể phát hiện. Ảnh: Pinterest.
Bậc thầy ngụy trang. Cơ thể có hoa văn giống vỏ cây, địa y hay rêu, khiến kẻ thù gần như không thể phát hiện. Ảnh: Pinterest.
Hoạt động về đêm. Tắc kè đuôi lá rêu là loài ăn đêm, chuyên săn côn trùng và động vật không xương sống nhỏ. Ảnh: Pinterest.
Hoạt động về đêm. Tắc kè đuôi lá rêu là loài ăn đêm, chuyên săn côn trùng và động vật không xương sống nhỏ. Ảnh: Pinterest.
Có khả năng “tách da” để trốn thoát. Khi bị kẻ săn mồi tóm được, lớp da của chúng có thể bong ra từng mảng giúp thoát thân. Ảnh: Pinterest.
Có khả năng “tách da” để trốn thoát. Khi bị kẻ săn mồi tóm được, lớp da của chúng có thể bong ra từng mảng giúp thoát thân. Ảnh: Pinterest.
Đực và cái khó phân biệt. Khác với nhiều loài bò sát khác, tắc kè đuôi lá rêu có sự khác biệt giới tính không rõ rệt. Ảnh: Pinterest.
Đực và cái khó phân biệt. Khác với nhiều loài bò sát khác, tắc kè đuôi lá rêu có sự khác biệt giới tính không rõ rệt. Ảnh: Pinterest.
Cần môi trường sống ổn định. Chúng phụ thuộc mạnh vào rừng rậm nguyên sinh, do đó dễ bị đe dọa bởi nạn phá rừng. Ảnh: Pinterest.
Cần môi trường sống ổn định. Chúng phụ thuộc mạnh vào rừng rậm nguyên sinh, do đó dễ bị đe dọa bởi nạn phá rừng. Ảnh: Pinterest.
Được nuôi như bò sát cảnh. Dù hiếm gặp ngoài tự nhiên, loài này đã được nhân nuôi để phục vụ những người chơi bò sát cảnh nhờ ngoại hình độc đáo. Ảnh: Joel Sartore.
Được nuôi như bò sát cảnh. Dù hiếm gặp ngoài tự nhiên, loài này đã được nhân nuôi để phục vụ những người chơi bò sát cảnh nhờ ngoại hình độc đáo. Ảnh: Joel Sartore.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#tắc kè đuôi lá rêu #ngụy trang bò sát Madagascar #bò sát độc đáo #tắc kè hoạt động đêm #giải pháp thoát hiểm của bò sát #phân biệt giới tính tắc kè

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT