iPhone gặp lỗi nguy hiểm, tin nhắn xóa vẫn bị lộ

Apple vừa vá lỗ hổng nghiêm trọng trên iPhone khiến tin nhắn đã xóa vẫn tồn tại trong bộ nhớ, người dùng cần cập nhật ngay để tránh rò rỉ dữ liệu.

Apple vừa phát hành bản cập nhật iOS 26.4.2 để xử lý một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng khiến nội dung tin nhắn đã xóa trên iPhone vẫn có thể tồn tại trong bộ nhớ thiết bị.
Theo thông tin từ Apple, lỗi này xuất phát từ hệ thống thông báo khi một số nội dung đã bị người dùng xóa nhưng vẫn được lưu lại cục bộ, tạo ra nguy cơ bị truy cập trái phép.
Tổ chức Electronic Frontier Foundation cho biết lỗ hổng này từng bị khai thác để truy xuất dữ liệu thông báo đẩy, bao gồm cả những tin nhắn lẽ ra đã biến mất hoàn toàn.
Đáng chú ý, vụ việc được hé lộ khi Federal Bureau of Investigation sử dụng công cụ pháp y số để truy cập dữ liệu thông báo của Signal trên iPhone, kể cả sau khi người dùng xóa tin nhắn.
Giám đốc điều hành Signal xác nhận đây là điểm yếu nghiêm trọng, bởi thông báo của tin nhắn đã xóa không nên tiếp tục tồn tại trong cơ sở dữ liệu của hệ điều hành.
Trong bản vá mới, Apple bổ sung cơ chế “che giấu dữ liệu tốt hơn”, nhằm đảm bảo các thông báo bị xóa sẽ không còn lưu lại dưới bất kỳ hình thức nào trên thiết bị.
Các chuyên gia bảo mật khuyến nghị người dùng iPhone từ iPhone 11 trở lên cần cập nhật lên iOS 26.4.2 càng sớm càng tốt để tránh nguy cơ lộ nội dung tin nhắn riêng tư.
Bên cạnh đó, người dùng cũng nên tắt hiển thị nội dung tin nhắn trên màn hình khóa và rà soát lại cài đặt thông báo để tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình sử dụng.
Thiên Trang (TH)
