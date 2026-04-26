Tim Cook rời Apple, di sản 15 năm và bài toán AI

Sau 15 năm dẫn dắt Apple lên đỉnh cao nghìn tỷ USD, Tim Cook rời ghế CEO, để lại di sản khổng lồ nhưng cũng là dấu hỏi lớn trong cuộc đua AI toàn cầu.

Thiên Trang (TH)
Việc Tim Cook tuyên bố rời vị trí CEO của Apple vào ngày 1/9 đánh dấu cột mốc khép lại một trong những nhiệm kỳ lãnh đạo thành công nhất lịch sử ngành công nghệ toàn cầu.
Trong 15 năm cầm quyền, Tim Cook đã biến Apple từ một công ty phụ thuộc vào iPhone thành một đế chế đa lĩnh vực với vốn hóa vượt 4.000 tỷ USD và doanh thu hơn 400 tỷ USD mỗi năm.
Không giống Steve Jobs với các sản phẩm mang tính cách mạng, Cook được xem là bậc thầy của chiến lược vận hành và tối ưu chuỗi cung ứng toàn cầu trải dài hơn 100 quốc gia.
Ông cũng xây dựng thành công mảng dịch vụ với App Store trở thành “cỗ máy in tiền”, mang lại lợi nhuận khổng lồ và giúp Apple duy trì tăng trưởng bền vững ngay cả khi thị trường smartphone chững lại.
Tuy nhiên, quyết định rời ghế CEO diễn ra trong bối cảnh Apple đang bị đánh giá là chậm chân trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực đang định hình lại toàn bộ ngành công nghệ hiện đại.
Dù đã có những bước tiến như phát triển chip riêng thay thế Intel hay tối ưu hiệu năng thiết bị, Apple vẫn chưa tạo được dấu ấn rõ rệt trong AI so với các đối thủ lớn.
Người kế nhiệm là John Ternus được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì triết lý vận hành ổn định, đồng thời tìm ra hướng đi mới để đưa Apple quay lại vị thế dẫn đầu trong làn sóng công nghệ tiếp theo.
Sự ra đi của Tim Cook vì thế không chỉ khép lại một kỷ nguyên huy hoàng, mà còn mở ra một chương đầy thách thức, nơi Apple phải chứng minh họ không bỏ lỡ cuộc cách mạng AI trị giá hàng nghìn tỷ USD.
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
