Tài xế hối hả rượt theo xe tải vì quên khóa phanh tay, va chạm với xe máy

Chiếc xe tải đang đỗ bên đường bỗng từ từ lăn bánh, khiến tài xế hớt hải chạy theo, dẫn tới việc lao vào một người phụ nữ đi xe máy.

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 18/10 nhưng hiện chưa rõ địa điểm.

Video do camera an ninh ghi lại cho thấy chiếc ô tô tải đang đỗ đã từ từ lăn bánh do mặt đường dốc và có lẽ tài xế quên cài phanh tay. Thấy tình huống nguy cấp, tài xế hớt hải chạy theo để cố gắng dừng xe, và trong lúc vội vã đã lao vào một người phụ nữ đi xe máy, khiến cả hai ngã lăn ra đường.

May mắn là người phụ nữ có vẻ không bị chấn thương gì nghiêm trọng, đã tự đứng lên được, còn tài xế cũng đuổi kịp và leo lên ghế lái để dừng chiếc ô tô tải lại trước khi xảy ra hậu quả nghiêm trọng hơn.

Tình huống trong video trên cho thấy sự nguy hiểm của việc quên phanh tay khi tài xế rời khỏi ô tô (Nguồn video: OFFB).

Phanh tay là bộ phận được thiết kế để giữ xe đứng im một chỗ khi dừng đỗ, tránh tình trạng trôi xe hoặc vô tình vào số. Nó có vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu tai nạn hoặc tránh nguy cơ hỏng xe và gây nguy hiểm cho người khác.