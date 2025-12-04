[INFOGRAPHIC] Tai nghe Kiwi Ears Belle với thiết kế bắt mắt

Kiwi Ears Belle là mẫu tai nghe giá rẻ mới nổi bật với thiết kế bắt mắt, đeo cực thoải mái và chất âm ấm áp.
Dương Cẩm Lynh diện đầm quây ôm sát tông đỏ kết hợp khăn choàng lông trắng. Đỗ Thị Hà khoe bức ảnh check-in đời thường ở Nha Trang.
CEO Sam Altman tuyên bố “Mã đỏ”, tạm hoãn nhiều dự án để tập trung cải thiện ChatGPT trước sức ép từ Google.
Google đang hợp nhất ChromeOS và Android thành một nền tảng máy tính để bàn duy nhất, với tên mã ‘Aluminium OS’.
Những cảnh chiến đấu giữa các robot trong nhiều bộ phim viễn tưởng của Mỹ đang được công ty Trung Quốc biến thành sự thật.
FBI cảnh báo chỉ một tin nhắn giả mạo cũng đủ khiến toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng biến mất.
Nữ MC Mai Dora gây bão mạng xã hội với bộ ảnh mới, hóa thân phản diện quyến rũ đầy khí chất.
Người dùng iPhone thử nghiệm sạc pin dừng ở 80% suốt 2 năm nhưng kết quả vẫn chai pin.
Báo cáo NordPass cho thấy “123456” vẫn là mật khẩu phổ biến nhất, tiềm ẩn rủi ro bảo mật lớn.
HONOR Magic 8 Ultra vừa xuất hiện trên trang chứng nhận 3C của Trung Quốc, xác nhận máy là “thiết bị di động vệ tinh (5G)” và hỗ trợ sạc nhanh 120 W.
Khảo sát cho thấy Mỹ chuộng bạn gái AI gợi cảm, trong khi Trung Quốc phát triển bạn trai AI lý tưởng.
Meta xác nhận sẽ khai tử ứng dụng Messenger trên macOS và Windows, chuyển hướng sang nền tảng web.
Các chuyên gia Phone Arena đã khảo sát và đưa ra top 10 yếu tố quan trọng khi mua smartphone.
Xu hướng “ăn mày AI đột nhập” lan nhanh trên mạng xã hội Trung Quốc, gây báo động giả và lãng phí nguồn lực công cộng.
Các nhà khoa học công bố kiến trúc chip quang học mới, hứa hẹn mở đường cho trí tuệ nhân tạo tổng quát.
Cuộc đối đầu tại Thượng Hải cho thấy AI Trung Quốc vượt trội bác sĩ và AI quốc tế về tốc độ chẩn đoán.
Nhà máy Baosteel chỉ cần 3 công nhân, năng suất tăng 250% nhờ đội quân robot làm việc liên tục.
Thực hư công nghệ 'ảo hóa' giúp Huawei tạo ra chip AI mô phỏng với tốc độ không tưởng.
Nhà đồng sáng lập Google gây bất ngờ khi dùng Gemini AI phát hiện và thăng chức nhân viên thầm lặng.
Điện thoại màn hình gập mang đến trải nghiệm độc đáo: nhỏ gọn, đa chế độ, camera linh hoạt và giá trị thời trang.
Cuối năm, bàn phím cơ đa sắc trở thành lựa chọn hoàn hảo để làm mới góc làm việc.
CISA cảnh báo phần mềm gián điệp có thể đọc lén tin nhắn, khuyên người dùng iPhone và Android bật ngay tính năng bảo mật.