Corsair VOID v2 Max Wireless, tai nghe gaming đa năng

Số hóa

Corsair VOID v2 Max Wireless, tai nghe gaming đa năng

VOID v2 Max Wireless mang đến trải nghiệm thoải mái, pin “trâu”, kết nối đa dạng và chất âm V-shape khỏe khoắn.

Thiên Trang (TH)
xemptyzCorsair vừa ra mắt VOID v2 Max Wireless, phiên bản cao cấp hơn dòng VOID v2 Wireless. (Ảnh: Genk)
Tai nghe giữ thiết kế over-ear góc cạnh, phối màu đơn giản nhưng vẫn nổi bật với dải đèn LED.(Ảnh: Genk)
Hệ thống kết nối đa năng gồm dây, 2.4GHz không dây độ trễ thấp và Bluetooth 5.3.(Ảnh: Genk)
Người dùng có thể ghép đôi đồng thời hai thiết bị và chuyển đổi nhanh bằng nút bấm.(Ảnh: Genk)
Đệm đầu và đệm tai dày, bọc vải lưới thoáng khí giúp đeo thoải mái cả ngày dài.(Ảnh: Genk)
Thời lượng pin ấn tượng: 70 giờ với 2.4GHz và 130 giờ khi dùng Bluetooth.(Ảnh: Genk)
Chất âm V-shape thiên trầm mạnh mẽ, phù hợp game bắn súng, EDM, Rap và phim hành động.(Ảnh: Genk)
Với công thái học cao, pin bền và kết nối linh hoạt, VOID v2 Max Wireless là lựa chọn lý tưởng cho cả game thủ lẫn dân văn phòng.(Ảnh: Genk)
