[INFOGRAPHIC]Soundcore AeroClip, cú lật ngược định kiến về tai nghe open-ear

Soundcore gia nhập sân chơi tai nghe mở dạng kẹp tai với AeroClip, thiết kế thoáng - nhẹ - linh hoạt
Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu biểu diễn trong concert Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng. Từ năm 2023, mối quan hệ giữa hai ca sĩ gây chú ý.
Nghiên cứu mới dự đoán đến năm 2028, giao tiếp bằng giọng nói tích hợp AI sẽ thay thế bàn phím trong môi trường công sở.
Meta xác nhận sẽ ngừng hỗ trợ plugin Like và Comment trên các website bên thứ ba, đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của Facebook.
Nghiên cứu toàn cầu cho thấy nếu không hành động kịp thời, Trái Đất có thể mất 27% loài sinh vật vào cuối thế kỷ này.
Google bổ sung trợ lý AI Gemini vào Google Maps tại Ấn Độ, hỗ trợ rảnh tay, cảnh báo an toàn và thông tin tuyến đường chi tiết.
Phiên bản 1 TB được niêm yết với giá 117,99 USD và hiện đang cho đặt trước với giá 109 USD trang web của SanDisk.
Không phải chip, điện mới là vấn đề lớn nhất kìm hãm sự phát triển AI. Trung Quốc đang có lợi thế rõ rệt so với Mỹ trong bài toán năng lượng.
Xu Yangtian, nhà sáng lập Shein sở hữu đế chế thời trang 100 tỷ USD nhưng vẫn ẩn danh, không dùng mạng xã hội và hiếm khi xuất hiện công khai.
Coser hàng đầu Trung Quốc Takomayuyi khiến cộng đồng mạng dậy sóng với loạt ảnh nghệ thuật đầy quyến rũ và thần thái cuốn hút.
Asus ROG Xbox Ally X mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà, thiết kế tay cầm cực thoải mái và hiệu năng vượt trội nhờ chip Ryzen AI Z2 Extreme.
Google khuyến nghị 3 tỷ người dùng Gmail nên bỏ mật khẩu truyền thống và chuyển sang mã khóa để bảo vệ tài khoản tốt hơn.
Elon Musk ví AI như “cơn sóng thần siêu thanh” đang đe dọa công việc văn phòng, đặc biệt là các vị trí xử lý dữ liệu và hành chính.
Apple đã loại bỏ iPhone Air 2 khỏi lịch ra mắt, hiện chưa ấn định ngày phát hành mới và được cho là đang dần ngừng sản xuất.
CEO OpenAI Sam Altman không chịu trách nhiệm tài chính cá nhân dù công ty đang chi hàng tỷ USD và thua lỗ nặng vì đầu tư AI.
Khi mổ xẻ chiếc flagship gaming Android mới nhất, Youtuber bày tỏ sự kinh ngạc của mình trước công nghệ tản nhiệt thế hệ mới này.
Microsoft công bố nhóm MAI phát triển siêu trí tuệ nhân tạo hướng đến công nghệ nhân văn, an toàn và phục vụ xã hội trong kỷ nguyên AI mới.
Hot coser Ain Nguyễn gây sốt với loạt ảnh cosplay táo bạo, tuyên bố khiến cộng đồng game thủ khó vượt qua thử thách No Nut November.
Đây có thể coi là 1 trong những máy chơi game chạy Windows nhỏ gọn mạnh mẽ nhất, đánh đổi cho mức giá không phải ai cũng dám đầu tư.
Mã độc Android Herodotus có thể giả lập thao tác người dùng để đánh cắp mã PIN, mật khẩu và thông tin ngân hàng mà không bị phát hiện.
Apple đang chuẩn bị hàng loạt đổi mới quan trọng nhằm mở rộng khả năng của iPhone với 5 tính năng mới dựa trên cơ sở kết nối vệ tinh.
OnePlus Ace 6 gây sốc khi ra mắt với pin 7.800mAh, chip Snapdragon 8 Elite và màn hình 165Hz, nhưng giá chỉ khoảng 9,6 triệu đồng.