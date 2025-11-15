Hà Nội

Ugreen Studio Pro, tai nghe chống ồn “quốc dân” dưới 1 triệu

Số hóa

Ugreen Studio Pro, tai nghe chống ồn “quốc dân” dưới 1 triệu

Ugreen Studio Pro gây ấn tượng với thiết kế đẹp, pin 120 giờ, chống ồn chủ động và chất âm sôi động, giá sale chỉ từ 800.000 đồng.

Thiên Trang (TH)
Ugreen Studio Pro sở hữu thiết kế gọn gàng, dễ đeo và chất liệu hoàn thiện tốt trong tầm giá.
Tai nghe hỗ trợ chống ồn chủ động (ANC), xuyên âm, kết nối đa thiết bị và codec LDAC cao cấp.
Chất âm thiên V-shape, bass mạnh, treble sáng, phù hợp với nhạc EDM, pop, rock sôi động.
Dải mid hơi lùi, chưa lý tưởng cho người thích vocal dày và nhạc trữ tình.
Thời lượng pin cực trâu: 80 giờ khi bật ANC, 120 giờ khi tắt, sạc nhanh 10 phút dùng thêm 5 giờ.
Ứng dụng Ugreen Connect có đủ tính năng cơ bản nhưng EQ còn hạn chế, chỉ có 8 preset.
Studio Pro thiếu hộp đựng, vỏ nhựa dễ trầy nên cần bảo quản cẩn thận khi mang theo.
Với giá sale dưới 1 triệu đồng, đây là lựa chọn tai nghe chống ồn đáng mua nhất hiện nay.
#Ugreen #tai nghe chống ồn #giá dưới 1 triệu #pin siêu trâu #chống ồn

