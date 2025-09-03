Người phụ nữ 77 tuổi nguy kịch vì uốn ván

Gần đây khoa Hồi sức truyền nhiễm Viện lâm sàng các bệnh Truyền nhiễm - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận và điều trị thành công người bệnh nữ 77 tuổi với chẩn đoán: Uốn ván ngoại khoa từ vết thương 1/3 dưới cẳng tay phải, giai đoạn toàn phát mức độ nặng.

Cách vào viện hai tuần, người bệnh bị vết thương ở 1/3 dưới cẳng tay phải khi bẻ cành cây, tự sơ cứu và chăm sóc vết thương tại nhà, không tiêm phòng huyết thanh kháng độc tố uốn ván (SAT). Sau 10 ngày người bệnh biểu hiện triệu chứng cứng hàm liên tục, tăng dần, lan ra cơ vùng cổ, gáy, lưng và bụng.

Người bệnh điều trị tại bệnh viện tuyến trước ba ngày, sau đó chuyển Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng co cứng toàn thân, liên tục, tăng tiết đờm dãi nhiều nguy cơ suy hô hấp. Vết thương cẳng tay đóng vảy, bên dưới có dịch mủ trắng.

Bệnh nhân nhiễm uốn ván được điều trị tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Uốn ván là bệnh nhiễm trùng do trực khuẩn Clostridium tetani, gây co cứng cơ (đặc biệt là hàm, mặt, gáy), có thể dẫn đến suy hô hấp, ngừng tuần hoàn, có khả năng tử vong. Bệnh lây truyền qua nha bào vi khuẩn xâm nhập qua vết thương hở, đất, phân hoặc dụng cụ không vô trùng. Khi bị vết thương hở, cần sơ cứu đúng cách và đến cơ sở y tế nếu có triệu chứng như cứng hàm, khó nuốt, khó nói để được điều trị kịp thời.



Để dự phòng chủ động bệnh uốn ván, người dân nên tiêm vắc xin phòng bệnh. Những trường hợp đã hoàn thành phác đồ tiêm vắc xin phòng uốn ván, nên tiêm nhắc lại sau 5-10 năm để tăng cường đáp ứng miễn dịch đặc hiệu. Đặc biệt, uốn ván là một trong số những bệnh truyền nhiễm không để lại miễn dịch bảo vệ sau khi bị nhiễm bệnh. Do đó, kể cả người bệnh hồi phục sau khi bị uốn ván cũng cần tiêm vắc xin phòng bệnh để tránh tái nhiễm.

Cử nhân Nguyễn Thị Vân Anh, ThS. BS Nguyễn Sỹ Thấu (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108)