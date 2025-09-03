Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Người phụ nữ 77 tuổi nguy kịch vì uốn ván

Uốn ván là bệnh nhiễm trùng cấp tính, đe dọa tính mạng do độc tố của trực khuẩn Clostridium tetani gây co cứng cơ, dẫn đến suy hô hấp ngừng tuần hoàn.

Thúy Nga - Cử nhân Nguyễn Thị Vân Anh, ThS. BS Nguyễn Sỹ Thấu

Gần đây khoa Hồi sức truyền nhiễm Viện lâm sàng các bệnh Truyền nhiễm - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận và điều trị thành công người bệnh nữ 77 tuổi với chẩn đoán: Uốn ván ngoại khoa từ vết thương 1/3 dưới cẳng tay phải, giai đoạn toàn phát mức độ nặng.

Cách vào viện hai tuần, người bệnh bị vết thương ở 1/3 dưới cẳng tay phải khi bẻ cành cây, tự sơ cứu và chăm sóc vết thương tại nhà, không tiêm phòng huyết thanh kháng độc tố uốn ván (SAT). Sau 10 ngày người bệnh biểu hiện triệu chứng cứng hàm liên tục, tăng dần, lan ra cơ vùng cổ, gáy, lưng và bụng.

Người bệnh điều trị tại bệnh viện tuyến trước ba ngày, sau đó chuyển Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng co cứng toàn thân, liên tục, tăng tiết đờm dãi nhiều nguy cơ suy hô hấp. Vết thương cẳng tay đóng vảy, bên dưới có dịch mủ trắng.

uon-van.jpg
Bệnh nhân nhiễm uốn ván được điều trị tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Uốn ván là bệnh nhiễm trùng do trực khuẩn Clostridium tetani, gây co cứng cơ (đặc biệt là hàm, mặt, gáy), có thể dẫn đến suy hô hấp, ngừng tuần hoàn, có khả năng tử vong. Bệnh lây truyền qua nha bào vi khuẩn xâm nhập qua vết thương hở, đất, phân hoặc dụng cụ không vô trùng. Khi bị vết thương hở, cần sơ cứu đúng cách và đến cơ sở y tế nếu có triệu chứng như cứng hàm, khó nuốt, khó nói để được điều trị kịp thời.

Để dự phòng chủ động bệnh uốn ván, người dân nên tiêm vắc xin phòng bệnh. Những trường hợp đã hoàn thành phác đồ tiêm vắc xin phòng uốn ván, nên tiêm nhắc lại sau 5-10 năm để tăng cường đáp ứng miễn dịch đặc hiệu.

Đặc biệt, uốn ván là một trong số những bệnh truyền nhiễm không để lại miễn dịch bảo vệ sau khi bị nhiễm bệnh. Do đó, kể cả người bệnh hồi phục sau khi bị uốn ván cũng cần tiêm vắc xin phòng bệnh để tránh tái nhiễm.

Cử nhân Nguyễn Thị Vân Anh, ThS. BS Nguyễn Sỹ Thấu (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108)

#uốn ván #dịch bệnh nguy hiểm #vết thương hở #tiêm phòng uốn ván #dự phòng uốn ván #chẩn đoán uốn ván

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cứu sống ngoạn mục bệnh nhân uốn ván sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng

Bị tai nạn lao động không tiêm phòng uốn ván bệnh nhân bị nhiễm uốn ván co cứng cơ toàn thân, ngưng thở, sốt cao và suy đa tạng.

Ngày 7/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cho biết đã cứu sống ngoạn mục người đàn ông 58 tuổi bị uốn ván suy đa cơ quan.

Bệnh nhân nam, V.V.N 58 tuổi ở Hải Phòng được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nguy kịch, với các biểu hiện điển hình của uốn ván thể toàn thể nặng: Co cứng cơ toàn thân, hàm khít chặt, lên cơn chẹn ngực (co cứng cơ ngực, cơ hô hấp dẫn đến ngưng thở tím tái), co giật trên nền co cứng cơ, kèm theo sốt cao liên tục và suy đa cơ quan.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Liên tiếp 3 ca bệnh uốn ván nguy kịch

Vi khuẩn uốn ván tồn tại phổ biến trong môi trường, ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể, làm tổn thương não và hệ thần kinh trung ương dẫn đến cứng cơ gây tử vong.

3 ca bệnh uốn ván nguy kịch từ vết thương nhỏ

Thời gian gần đây, khoa Hồi sức tích cực – Chống độc – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận liên tiếp ba trường hợp người bệnh bị uốn ván nặng do chủ quan với các vết thương hở ngoài da.

Xem chi tiết

Sức khoẻ 360

Ngã đập tay vào miếng gỗ, bệnh nhân cứng hàm, khó nói

Vết xước khi bị ngã hay vô tình bị cành cây đâm vào tay, những tổn thương tưởng chừng đơn giản nhưng có thể là mầm mống của căn bệnh nguy hiểm uốn ván.

Nguy hiểm tính mạng đến từ vết thương nhỏ

Viện Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho hai ca bệnh uốn ván nặng, đặc biệt có ca phải can thiệp mở khí quản do cứng hàm, chẹn ngực, suy hô hấp, nguy cơ tử vong cao.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới