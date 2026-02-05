Tách huyết tương cứu sống người bệnh viêm tụy cấp do tăng triglycerid

Viêm tụy cấp do tăng triglycerid là một bệnh lý nguy hiểm, có thể diễn tiến nhanh, gây suy đa tạng, đe dọa tính mạng nếu không được chẩn đoán, xử trí kịp thời.

Nhờ ứng dụng kỹ thuật tách huyết tương hiện đại, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã cứu sống người bệnh viêm tụy cấp nặng do tăng triglycerid có nguy cơ biến chứng nguy hiểm, giúp người bệnh nhanh chóng hồi phục và yên tâm trở về bên gia đình trước thềm Tết Nguyên đán đang đến gần.

Người bệnh N.T.H, 42 tuổi, trú tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, nhập viện tại khoa Cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, chướng bụng, bí trung đại tiện, biểu hiện lâm sàng điển hình của viêm tụy cấp.

Kết quả xét nghiệm của người bệnh - Ảnh BVCC

Kết quả xét nghiệm của người bệnh cho thấy rối loạn mỡ máu rất nặng, với chỉ số cholesterol toàn phần lên tới 11,38 mmol/L, triglycerid 23,42 mmol/L, men tụy amylase tăng cao 294,1 U/L, CT ổ bụng: Hình ảnh viêm tụy cấp, tụ dịch và thâm nhiễm mỡ quanh tụy.

Người bệnh được chẩn đoán viêm tụy cấp do tăng triglycerid và được chỉ định: đặt sonde dạ dày giảm áp, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, truyền dịch, giảm đau, theo dõi sát các chỉ số sinh tồn, sau đó được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Hình ảnh túi huyết tương của người bệnh được tách ra - Ảnh BVCC

Tại đây, người bệnh được chỉ định tách huyết tương cấp cứu bằng phương pháp ly tâm – một kỹ thuật điều trị hiện đại, nhằm loại bỏ nhanh lượng triglycerid rất cao trong huyết tương, từ đó làm giảm độc tính lên tuyến tụy và hạn chế các biến chứng nguy hiểm.

Sau 5 ngày điều trị tích cực, người bệnh tỉnh táo, có thể ăn uống bình thường, không còn nôn, không sốt, đại tiểu tiện bình thường. Kết quả xét nghiệm lại cho thấy các chỉ số đã trở về mức bình thường, tình trạng viêm tụy được kiểm soát tốt (cholesterol 5,37 mmol/L, triglycerid 2,24 mmol/L, men tụy amylase 78,8 U/L). Hiện tại, tình trạng sức khỏe người bệnh đã ổn định và được xuất viện, yên tâm trở về bên gia đình trước dịp Tết Nguyên đán.

Bác sĩ Quyết Minh Phượng – Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

TS.BS Hà Thị Bích Vân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc cho biết: Trong viêm tụy cấp do tăng triglycerid, việc hạ nhanh nồng độ triglycerid trong máu đóng vai trò then chốt. Kỹ thuật tách huyết tương giúp loại bỏ trực tiếp các thành phần mỡ máu dư thừa, cải thiện nhanh tình trạng viêm, giảm nguy cơ suy đa cơ quan và rút ngắn thời gian điều trị.

Quá trình tách huyết tương được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn, dưới sự theo dõi chặt chẽ của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng hồi sức giàu kinh nghiệm cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại. Sau khi thực hiện tách huyết tương, các chỉ số mỡ máu của người bệnh giảm rõ rệt, tình trạng lâm sàng cải thiện dần, đau bụng thuyên giảm, chức năng tiêu hóa phục hồi.

Người bệnh ổn định sau 5 ngày điều trị - Ảnh BVCC

Việc triển khai thường quy kỹ thuật tách huyết tương bằng phương pháp ly tâm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã góp phần nâng cao hiệu quả điều trị các bệnh lý nặng, đặc biệt là những trường hợp viêm tụy cấp do rối loạn chuyển hóa mỡ máu, ngộ độc, suy gan, bệnh lý miễn dịch và một số bệnh lý huyết học.

“Người dân cần chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt là những người có tiền sử rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, béo phì, uống nhiều rượu bia.

Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau bụng dữ dội, buồn nôn, chướng bụng, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra”, TS. BS Hà Thị Bích Vân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ khuyến cáo.