Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Tách huyết tương cứu sống người bệnh viêm tụy cấp do tăng triglycerid

Kỹ thuật tách huyết tương giúp loại bỏ trực tiếp các thành phần mỡ máu dư thừa, cải thiện nhanh tình trạng viêm, giảm nguy cơ suy đa cơ quan.

Thúy Nga

Viêm tụy cấp do tăng triglycerid là một bệnh lý nguy hiểm, có thể diễn tiến nhanh, gây suy đa tạng, đe dọa tính mạng nếu không được chẩn đoán, xử trí kịp thời.

Nhờ ứng dụng kỹ thuật tách huyết tương hiện đại, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã cứu sống người bệnh viêm tụy cấp nặng do tăng triglycerid có nguy cơ biến chứng nguy hiểm, giúp người bệnh nhanh chóng hồi phục và yên tâm trở về bên gia đình trước thềm Tết Nguyên đán đang đến gần.

Người bệnh N.T.H, 42 tuổi, trú tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, nhập viện tại khoa Cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, chướng bụng, bí trung đại tiện, biểu hiện lâm sàng điển hình của viêm tụy cấp.

tach-huyet-tuong-1.jpg
Kết quả xét nghiệm của người bệnh - Ảnh BVCC

Kết quả xét nghiệm của người bệnh cho thấy rối loạn mỡ máu rất nặng, với chỉ số cholesterol toàn phần lên tới 11,38 mmol/L, triglycerid 23,42 mmol/L, men tụy amylase tăng cao 294,1 U/L, CT ổ bụng: Hình ảnh viêm tụy cấp, tụ dịch và thâm nhiễm mỡ quanh tụy.

Người bệnh được chẩn đoán viêm tụy cấp do tăng triglycerid và được chỉ định: đặt sonde dạ dày giảm áp, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, truyền dịch, giảm đau, theo dõi sát các chỉ số sinh tồn, sau đó được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

tach-huyet-tuong-2.jpg
Hình ảnh túi huyết tương của người bệnh được tách ra - Ảnh BVCC

Tại đây, người bệnh được chỉ định tách huyết tương cấp cứu bằng phương pháp ly tâm – một kỹ thuật điều trị hiện đại, nhằm loại bỏ nhanh lượng triglycerid rất cao trong huyết tương, từ đó làm giảm độc tính lên tuyến tụy và hạn chế các biến chứng nguy hiểm.

Sau 5 ngày điều trị tích cực, người bệnh tỉnh táo, có thể ăn uống bình thường, không còn nôn, không sốt, đại tiểu tiện bình thường. Kết quả xét nghiệm lại cho thấy các chỉ số đã trở về mức bình thường, tình trạng viêm tụy được kiểm soát tốt (cholesterol 5,37 mmol/L, triglycerid 2,24 mmol/L, men tụy amylase 78,8 U/L). Hiện tại, tình trạng sức khỏe người bệnh đã ổn định và được xuất viện, yên tâm trở về bên gia đình trước dịp Tết Nguyên đán.

tach-huyet-tuong-3.jpg
Bác sĩ Quyết Minh Phượng – Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

TS.BS Hà Thị Bích Vân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc cho biết: Trong viêm tụy cấp do tăng triglycerid, việc hạ nhanh nồng độ triglycerid trong máu đóng vai trò then chốt. Kỹ thuật tách huyết tương giúp loại bỏ trực tiếp các thành phần mỡ máu dư thừa, cải thiện nhanh tình trạng viêm, giảm nguy cơ suy đa cơ quan và rút ngắn thời gian điều trị.

Quá trình tách huyết tương được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn, dưới sự theo dõi chặt chẽ của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng hồi sức giàu kinh nghiệm cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại. Sau khi thực hiện tách huyết tương, các chỉ số mỡ máu của người bệnh giảm rõ rệt, tình trạng lâm sàng cải thiện dần, đau bụng thuyên giảm, chức năng tiêu hóa phục hồi.

tach-huyet-tuong-4.jpg
Người bệnh ổn định sau 5 ngày điều trị - Ảnh BVCC

Việc triển khai thường quy kỹ thuật tách huyết tương bằng phương pháp ly tâm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã góp phần nâng cao hiệu quả điều trị các bệnh lý nặng, đặc biệt là những trường hợp viêm tụy cấp do rối loạn chuyển hóa mỡ máu, ngộ độc, suy gan, bệnh lý miễn dịch và một số bệnh lý huyết học.

“Người dân cần chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt là những người có tiền sử rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, béo phì, uống nhiều rượu bia.

Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau bụng dữ dội, buồn nôn, chướng bụng, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra”, TS. BS Hà Thị Bích Vân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ khuyến cáo.

#Viêm tụy cấp do tăng triglycerid #Chẩn đoán và điều trị viêm tụy #Rối loạn mỡ máu và biến chứng #viêm tụy cấp #tăng triglycerid #tách huyết tương

Bài liên quan

Sống Khỏe

Bệnh rối loạn mỡ máu, viêm tụy cấp… nguy cơ tăng dịp cuối năm

Dịp cuối năm, nguy cơ rối loạn mỡ máu (mỡ máu cao, đặc biệt là Triglyceride) và viêm tụy cấp tăng cao do thói quen ăn nhiều đồ dầu mỡ, đồ ngọt và uống rượu bia.

Cuối năm và dịp Tết Nguyên đán là thời gian sum họp, liên hoan kéo dài với chế độ ăn uống nhiều chất béo, rượu bia và sinh hoạt thất thường. Đây cũng là giai đoạn các bệnh lý rối loạn chuyển hóa, đặc biệt là tăng mỡ máu và viêm tụy cấp, có xu hướng gia tăng.

Một trong những nguyên nhân phổ biến mắc viêm tụy cấp khiến nhiều người phải nhập viện điều trị do lạm dụng rượu bia, tăng Triglyceride, sỏi túi mật, viêm tụy…

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống thanh niên trẻ ở Gia Lai viêm tụy cấp hoại tử, nguy kịch

Bệnh nhân bị viêm tụy hoại tử nặng đã qua cơn nguy hiểm nhờ lọc máu liên tục, điều trị tích cực, giúp kiểm soát nhiễm trùng và chuyển hóa.

Cứu thành công một trường hợp viêm tụy cấp hoại tử

Theo báo Gia Lai, ngày 25/12, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai thông tin, 1 bệnh nhân nam nguy kịch do viêm tụy cấp hoại tử, nhiễm trùng huyết biến chứng suy đa tạng đã được y bác sĩ của bệnh viện cứu sống nhờ thực hiện lọc máu liên tục.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhân 60 tuổi mắc viêm tụy cấp nặng do sỏi mật

Bệnh viện Phúc Yên đã cứu sống bệnh nhân 60 tuổi mắc viêm tụy cấp nặng do sỏi mật, nhấn mạnh tầm quan trọng của chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Khoa Ngoại Tổng hợp – Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên vừa tiếp nhận người bệnh N.T.H (60 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau quặn vùng thượng vị và hạ sườn phải, kèm buồn nôn. Người bệnh có tiền sử rối loạn lipid máu và từng điều trị viêm tụy cấp cách đây 2 tháng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới