Sống Khỏe

Tác hại của thói quen ăn vội đối với sức khỏe

Thói quen ăn vội không chỉ gây khó tiêu mà còn tác động lâu dài tới tim mạch, đường huyết và khả năng kiểm soát cân nặng.

Trương Hiền

Trong cuộc sống bận rộn hiện nay, nhiều người có thói quen ăn nhanh để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, thói quen tưởng chừng vô hại này lại ẩn chứa nhiều nguy cơ đối với sức khỏe mà ít người nhận ra.

Ăn nhanh khiến hệ tiêu hóa vất vả

Khi ăn quá nhanh, thức ăn chưa được nhai kỹ đã đi vào dạ dày, khiến dạ dày phải làm việc nhiều hơn để nghiền nát. Điều này có thể dẫn đến đầy bụng, khó tiêu, ợ nóng hoặc đau dạ dày. Theo thời gian, hệ tiêu hóa dễ gặp rối loạn, ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ dưỡng chất.

Tăng nguy cơ thừa cân, béo phì

Ăn nhanh thường đồng nghĩa với việc ăn nhiều hơn trước khi cơ thể kịp nhận tín hiệu no. Hormone báo no mất thời gian phát tín hiệu, dẫn đến ăn vượt mức cần thiết. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người ăn nhanh có nguy cơ tăng cân và mắc các vấn đề về béo phì cao hơn.

Ảnh hưởng tới tim mạch và huyết áp

Thói quen ăn nhanh còn liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ăn nhanh khiến lượng đường trong máu tăng đột ngột, làm tim và mạch máu phải làm việc căng thẳng. Theo lâu dài, điều này có thể dẫn đến tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và các vấn đề tim mạch khác.

z7252323456523-2b8fe19ce7532e34634b1da4a6f1ec4f.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Gây stress cho cơ thể

Ăn vội vàng thường đi kèm với việc vừa ăn vừa làm việc, nhìn điện thoại hay đọc báo. Cơ thể không được tập trung nghỉ ngơi đúng cách trong bữa ăn, làm gia tăng stress và ảnh hưởng đến nhịp sinh học tiêu hóa.

Gây rối loạn đường ruột

Ăn nhanh khiến thức ăn không được nhai kỹ, dễ gây táo bón hoặc tiêu chảy do thức ăn khó tiêu, làm tăng áp lực lên ruột non và đại tràng.

Ảnh hưởng tới kiểm soát đường huyết

Thói quen ăn nhanh có thể làm đường huyết tăng nhanh sau bữa ăn, đặc biệt ở người có nguy cơ tiểu đường, từ đó làm rối loạn chuyển hóa glucose và insulin.

Tăng nguy cơ ăn quá nhiều và rối loạn ăn uống

Ăn nhanh thường bỏ qua tín hiệu no tự nhiên của cơ thể, dẫn đến ăn quá mức, tạo thói quen ăn vội vàng kéo dài, có thể dẫn tới rối loạn ăn uống về lâu dài.

Một số nguy cơ khác

Ngoài ra, ăn nhanh còn dễ gây nghẹn, nuốt phải không khí, dẫn đến đầy hơi, khó chịu. Thói quen này cũng làm giảm cảm giác ngon miệng và ảnh hưởng tới chất lượng bữa ăn, khiến cơ thể khó nhận đủ dưỡng chất cần thiết.

Giải pháp cải thiện thói quen ăn nhanh

Để hạn chế tác hại của việc ăn nhanh, bạn nên dành thời gian nhai kỹ, mỗi miếng ăn ít nhất 20–30 lần. Ăn trong môi trường yên tĩnh và tập trung vào bữa ăn, tránh vừa ăn vừa làm việc, sẽ giúp cơ thể nhận biết tín hiệu no hiệu quả hơn. Chia bữa ăn thành nhiều phần nhỏ, ăn từ từ cũng là cách giúp hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng.

Ngoài ra, uống đủ nước trước và trong bữa ăn sẽ hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Thói quen ăn nhanh tưởng nhỏ nhưng tác động lâu dài với sức khỏe không hề nhẹ. Thay đổi cách ăn từng bước sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, hệ tiêu hóa hiệu quả và giảm nguy cơ các bệnh mãn tính.

Sống Khỏe

Thói quen ăn vội, rủi ro sức khỏe tiềm ẩn

Ăn quá nhanh tưởng vô hại, nhưng lâu dài dễ gây béo phì, rối loạn tiêu hóa và tim mạch. Nhai kỹ giúp bảo vệ sức khỏe bền vững.

Sống trong nhịp sống hối hả, nhiều người thường ăn vội vàng chỉ trong vài phút. Nhưng thói quen tưởng chừng bình thường này lại có thể để lại những hậu quả sức khỏe lâu dài mà ít ai để ý.

Tăng nguy cơ béo phì và rối loạn chuyển hóa

Sống Khỏe

Trẻ 15 tuổi tắc ruột vì một miếng măng chưa tiêu hóa

Khi có các dấu hiệu bất thường như đau bụng kéo dài, nôn, bụng chướng, cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa Ngoại tiêu hoá để được thăm khám, xử trí kịp thời.

Đầu tháng 9/2025, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã liên tiếp xử trí thành công hai ca bệnh hy hữu do dị vật đường tiêu hoá, giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy cơ biến chứng nặng nề.

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân Hoàng Gia M. (15 tuổi, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn nhiều, bụng chướng. Kết quả chụp cắt lớp vi tính ổ bụng cho thấy hình ảnh tắc ruột do dị vật.

