Sụt đất lộ lăng mộ 3.000 năm, phát hiện 'thuyền rồng' bí ẩn

Trong mỗi cuộc khai quật, nhóm khảo cổ đều bắt gặp nhiều điều bất ngờ. Đôi khi, một hiện vật tưởng chừng như bình thường lại có thể che giấu những bí mật quan trọng nhất của toàn bộ lăng mộ cổ. Ví dụ, những mảnh tre khắc chữ không có giá trị gì đối với người thường hay thậm chí cả những kẻ cướp mộ, nhưng đối với các nhà khảo cổ học, chúng ghi lại một lượng lớn thông tin lịch sử và là những hiện vật vô giá không thể bỏ qua. Mỗi dòng chữ khắc giống như một giọng nói đã vang vọng qua hàng nghìn năm, lặng lẽ kể lại câu chuyện của thời đại đó.

Tại một ngôi làng ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), một người dân đang làm việc trên cánh đồng của mình. Khi những con bò đang kéo cày, ông đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn, mặt đất dưới chân đột nhiên sụp xuống, tạo thành một hố sâu không đáy. Vì tò mò, ông tiến lại gần miệng hố để nhìn vào bên trong, nhưng không thể nhìn thấy đáy. Do sự tò mò càng lớn hơn, vì vậy người dân thắp nến, lấy dụng cụ cẩn thận mạo hiểm xuống hố.

Người nông dân chỉ mới bước được vài bước thì cảnh tượng trước mắt khiến ông rợn gai ốc – máu vương vãi khắp nơi, những ngọn nến lập tức tắt ngấm, bao trùm toàn bộ hang động trong bóng tối kỳ dị. Nỗi sợ hãi ập đến, trong giây lát, người nông dân tưởng mình đã gặp phải câu chuyện ma quái huyền thoại.

Cuối cùng, vì lý do an toàn, ông quyết định báo cáo sự việc cho trưởng thôn. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình, trưởng thôn đã liên hệ với cục di tích văn hóa địa phương.

Ngay sau đó, một nhóm khảo cổ từ Cục Di tích Văn hóa tỉnh Giang Tây đã đến hiện trường. Sau khi điều tra chuyên nghiệp, nhóm này xác nhận rằng, cái gọi là hố không đáy thực chất là lối vào một lăng mộ cổ và những điều kiện bất thường ở lối vào có thể là dấu vết do những kẻ trộm mộ để lại. Các chuyên gia ngay lập tức tổ chức một nhóm để bắt đầu công tác khai quật chính thức.

Sau nhiều tháng nỗ lực, lăng mộ cổ cuối cùng đã được khai quật hoàn toàn. Khi vào bên trong buồng chôn cất, dựa trên bố cục và cấu trúc của lăng mộ, người ta xác định rằng nó thuộc về cuối thời nhà Thương, ít nhất là 3.000 năm trước. Người nằm trong lăng mộ có địa vị cao, nhưng không may, lăng mộ bị ngập lụt nghiêm trọng, cho thấy nó đã bị hư hại nặng. Để cứu vớt các di vật văn hóa càng sớm càng tốt, các chuyên gia đã yêu cầu đội khảo cổ đẩy nhanh tiến độ công việc trong khi vẫn duy trì sự tỉ mỉ.

Sau hàng chục ngày khai quật miệt mài, nhóm khảo cổ đã tìm thấy được hơn 50 hiện vật bằng đồng thời nhà Thương và các di vật quý giá khác. Khi mọi người chuẩn bị rời đi, một thành viên trong nhóm đột nhiên vấp ngã. Nhìn xuống, anh ấy thấy một hiện vật bằng đồng hình chiếc thuyền. Sau khi làm sạch cẩn thận, các chuyên gia kinh ngạc phát hiện ra rằng, hiện vật bằng đồng này được chế tác tinh xảo và giống như một chiếc thuyền rồng.

Nghiên cứu sâu hơn đã khiến các chuyên gia tin rằng, chiếc thuyền hình rồng này rất giống với chiếc thuyền may mắn huyền thoại mà Giang Tử Diễn dùng để cầu phúc, một chiếc thuyền được cho là ông đã dùng để cầu nguyện cho mọi người.

Cuộc khai quật khảo cổ này không chỉ phát hiện được một số lượng lớn hiện vật quý giá, mà còn hé lộ những bí ẩn của lịch sử, khiến nó trở thành cuộc khám phá thực sự thú vị và có ý nghĩa.