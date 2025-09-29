Hà Nội

Sự thật nghi lễ dâng mật ong trong ngôi đền 2.500 năm tuổi

Kho tri thức

Sự thật nghi lễ dâng mật ong trong ngôi đền 2.500 năm tuổi

Các nhà khoa học phát hiện dấu tích hiến tế mật ong, nghi lễ tôn giáo kỳ lạ trong ngôi đền cổ, mở ra góc nhìn mới về nền văn minh xưa.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Khi tiến hành khai quật ở Paestum, miền nam nước Ý, các chuyên gia đến từ trường Đại học Oxford bất ngờ tìm thấy một công trình tàn tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Oxford.
Nó thực chất là một ngôi đền Hy Lạp cổ, có niên đại khoảng 2.500 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Oxford.
Tại đây, các chuyên gia tìm thấy có rất nhiều lọ đồng chôn cùng tàn tích ngôi đền. Ảnh: @Đại học Oxford.
Bên trong các lọ đồng này chứa một chất cặn màu cam kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Oxford.
Nhóm nghiên cứu đã xác định được chất lạ màu cam này có chứa lipid, các sản phẩm phân hủy saccharide, đường hexose và các protein quan trọng có trong protein sữa ong chúa. Những phát hiện này củng cố giả thuyết rằng, những chiếc lọ đồng ban đầu dùng để chứa mật ong hoặc tổ ong. Ảnh: @Đại học Oxford.
Các nhà khảo cổ học suy đoán rằng, mật ong có tầm quan trọng trong thế giới cổ đại, được dùng làm lễ vật dâng lên thần linh để cầu xin cho có được sự bất tử. Ảnh: @Đại học Oxford.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
