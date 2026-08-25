Sức hút trận chung kết Việt Nam - Thái Lan đẩy giá vé tăng gấp nhiều lần

Cháy vé online khiến thị trường tự do trước cổng VFF và sân Mỹ Đình sôi động, các phe vé đẩy giá chênh từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi cặp.

Ngày 25/8, thị trường vé tự do cho trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan tại khu vực trước cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình ghi nhận không khí mua bán diễn ra vô cùng sôi động. Lợi dụng sức hút từ màn chạm trán kinh điển của hai đại kình địch khu vực, nhiều phe vé đã đẩy giá chênh lệch gấp nhiều lần so với niêm yết ban đầu.

Theo khảo sát tại hiện trường, các phe vé liên tục tiếp cận và mời chào người đi đường với những mức giá đầy biến động. Mức rao bán phổ biến cho một cặp vé khán đài C và D dao động từ 2,5 đến 3 triệu đồng, khán đài B khoảng 6 triệu đồng, còn khán đài A chạm mốc 6 đến 8 triệu đồng.

Vé trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan.

Đáng chú ý, phân khúc vé VIP ở vị trí quan sát đẹp nhất bị hét giá lên tới 11,5 đến 15 triệu đồng/cặp. Lý giải về mức chênh chênh lệch này, các dân buôn vé khẳng định nguồn hàng khan hiếm và chính họ cũng phải nhập lại với chi phí rất cao, chỉ thu về mức tiền lời khiêm tốn trên mỗi giao dịch.

Tình trạng loạn giá này tương phản hoàn toàn với mức niêm yết chính thức của VFF gồm bốn mệnh giá: 500.000 đồng, 800.000 đồng, 1,2 triệu đồng và 1,5 triệu đồng. Trước đó, toàn bộ số vé mở bán qua hệ thống trực tuyến từ ngày 20/8 đã nhanh chóng hết sạch chỉ sau ít giờ. Trong bối cảnh sức chứa sân Mỹ Đình khống chế ở mốc 40.000 chỗ ngồi nhưng nhu cầu trực tiếp tới sân ủng hộ đội tuyển tăng cao, thị trường "chợ đen" trở thành con đường duy nhất để người hâm mộ sở hữu tấm vé vào sân.

Ghi nhận xung quanh khu vực Mỹ Đình cho thấy lượng CĐV dừng xe hỏi mua vé khá đông. Dù khát khao hòa mình vào không khí cuồng nhiệt của trận đấu đỉnh cao của bóng đá Đông Nam Á, nhiều người vẫn tỏ ra e ngại và đành kiên nhẫn thăm dò thêm vì mức giá trên thị trường tự do hiện vượt quá khả năng tài chính.

Các phe vé cho biết biến động giá chịu tác động trực tiếp từ quy luật cung cầu cũng như các yếu tố ngoại cảnh như thời tiết. So với ngày 24/8, giá mỗi cặp vé trong sáng nay đã tăng thêm từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Giới phe vé nhận định mức giá này sẽ còn biến động liên tục và có thể hạ nhiệt nếu thời tiết chuyển mưa hoặc sát giờ thi đấu.

Sức nóng của thị trường vé xuất phát từ lợi thế lớn của thầy trò HLV đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi ngay trên sân khách. Trận chung kết lượt về quyết định ngai vàng ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ chính thức diễn ra vào lúc 20h ngày 26/8 trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.