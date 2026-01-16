Sửa đổi quy định sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa hoàn thành bản tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2025/TT-BCA quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe và giấy phép lái xe quốc tế. Quá trình xây dựng dự thảo cho thấy sự cầu thị, lắng nghe và nỗ lực hoàn thiện chính sách theo hướng hiện đại, khả thi và lấy người dân làm trung tâm.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, Ban soạn thảo đã nghiên cứu, tiếp thu nhiều ý kiến xác đáng, đồng thời giải trình rõ đối với những nội dung chưa phù hợp hoặc chưa đủ điều kiện triển khai.

Một trong những điểm nổi bật của dự thảo là đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác sát hạch, cấp và quản lý giấy phép lái xe. Các nội dung như thẻ sát hạch viên điện tử, hồ sơ điện tử, dữ liệu giám sát sát hạch được bổ sung nhằm tiến tới quản lý thống nhất, liên thông dữ liệu trên phạm vi toàn quốc. Cục Cảnh sát giao thông cho biết đang xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi, làm rõ cấu trúc dữ liệu, kiến trúc hệ thống và yêu cầu bảo mật để bảo đảm triển khai đồng bộ, an toàn.

Liên quan đến nội dung sát hạch mô tô hạng A1, A, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về việc bổ sung thêm bài thi hình tổng hợp do hạn chế về quỹ đất và chi phí đầu tư tại các trung tâm sát hạch. Tiếp thu ý kiến này, Ban soạn thảo đã điều chỉnh theo hướng không áp dụng bài thi hình tổng hợp số 2 như dự thảo ban đầu, thay thế bằng bài thi xử lý tình huống giả định trên đường. Cách làm này nhằm nâng cao kỹ năng thực tế cho người lái xe, đồng thời giảm áp lực về hạ tầng và chi phí xã hội.

Dự thảo Thông tư cũng tiếp tục siết chặt tiêu chuẩn, trách nhiệm của sát hạch viên, quy định rõ thẩm quyền sát hạch theo từng hạng xe, thời hạn thẻ sát hạch viên gắn với hiệu lực giấy phép lái xe, cũng như cơ chế đánh giá, kiểm tra định kỳ. Việc thu hồi thẻ sát hạch viên được làm rõ theo hướng chỉ áp dụng khi lỗi thuộc về sát hạch viên, bảo đảm công bằng và đúng quy định pháp luật.

Đáng chú ý, dự thảo mở rộng việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cho phép người dân đăng ký sát hạch, đổi, cấp giấy phép lái xe qua cổng dịch vụ công, sử dụng hồ sơ điện tử khi dữ liệu đã được cập nhật đầy đủ. Giấy phép lái xe được cấp dưới dạng điện tử, tích hợp trên các ứng dụng của lực lượng Công an nhân dân, tạo thuận lợi cho người dân và lực lượng chức năng; trường hợp có nhu cầu, người dân vẫn được cấp giấy phép lái xe vật lý theo quy định.

Cục Cảnh sát giao thông khẳng định, việc tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý được thực hiện nghiêm túc, nhằm bảo đảm Thông tư khi ban hành phù hợp thực tiễn, thống nhất pháp luật, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.