Sửa đổi, bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính về đường sắt, đăng kiểm

Cục Đường sắt VN sẽ không thực hiện các thủ tục hành chính về Thành lập Hội đồng phân tích sự cố, tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng...

Bộ Xây dựng công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường sắt, lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Theo Quyết định 2267/QĐ-BXD, tổ chức đăng kiểm thuộc Cục Đăng kiểm VN là cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận, thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến: Cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận, tem kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt.

Cục Đường sắt VN có trách nhiệm tiếp nhận, thực hiện các thủ tục hành chính về: Cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt; Xét cấp giấy phép lái tàu; Sát hạch cấp giấy phép lái tàu; Cấp lại giấy phép lái tàu.

Đối với các thủ tục hành chính như: Cấp Giấy phép kết nối ray các tuyến đường sắt; Gia hạn giấy phép kết nối, bãi bỏ kết nối ray các tuyến đường sắt; Cấp giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang; Bãi bỏ đường ngang; Gia hạn giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang; Cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu, dùng chung với đường sắt; Gia hạn giấy phép xây dựng công trình thiết yếu, dùng chung đường sắt sẽ do Cục Đường sắt VN hoặc Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện.

Ngoài ra, quyết định của Bộ Xây dựng cũng bổ sung danh mục thủ tục hành chính khác như: Công nhận/công nhận lại đăng kiểm viên đường sắt/ đăng kiểm viên đường sắt bậc cao do Cục Đăng kiểm VN thực hiện.

Từ 1/1/2026, các thủ tục hành chính về: Phê duyệt kế hoạch quản lý, bảo trì công trình đường sắt; Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch quản lý, bảo trì công trình đường sắt sẽ do Bộ Xây dựng tiếp nhận, thực hiện.

Các thủ tục hành chính khác như: Định giá cụ thể dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo phương thức đặt hàng; Thẩm định, phê duyệt hồ sơ khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố đối với công trình đường sắt bước 1 sẽ do Cục Đường sắt VN thực hiện.

Quyết định cũng đồng thời bãi bỏ các thủ tục hành chính về: Xóa, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt; Cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt đô thị cho người nước ngoài đã có giấy phép lái tàu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền nước ngoài cấp do Cục Đường sắt VN, UBND cấp tỉnh thực hiện.

Bãi bỏ thủ tục hành chính: Chấp thuận chủ trương kết nối các tuyến đường sắt do Bộ Xây dựng thực hiện; Cấp Giấy chứng nhận thẩm định an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị và Cấp giấy chứng nhận kiểm tra định kỳ hệ thống quản lý an toàn vận hành đường sắt đô thị do Cục Đường sắt VN thực hiện.

Ngoài ra, Cục Đường sắt VN cũng sẽ không thực hiện các thủ tục hành chính về: Thành lập Hội đồng phân tích sự cố, tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực; Xử lý đối với công trình đường sắt có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng; Xử lý đối với công trình đường sắt hết thời hạn sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp; Quyết định tổ chức cảnh giới tại đường ngang; Định giá tối đa dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt trên kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư, quản lý từ ngày 1/1/2026.

Theo Quyết định của Bộ Xây dựng, việc nộp hồ sơ thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường sắt, đăng kiểm có thể theo 1 trong 3 hình thức: trực tiếp tại bộ phận một cửa; hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính; hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.