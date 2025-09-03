Hà Nội

Nồi cơm điện ngốn tiền điện vì thói quen nhiều người mắc

Nồi cơm điện tưởng đơn giản nhưng có thể khiến hóa đơn tăng vọt nếu dùng sai cách. Những mẹo nhỏ sau sẽ giúp tiết kiệm chi phí hiệu quả.

Thiên Trang (TH)
Nồi cơm điện là thiết bị quen thuộc trong hầu hết căn bếp gia đình Việt.
Tuy nhiên, nhiều thói quen sai lầm khiến thiết bị này âm thầm “ngốn điện”.
Sai lầm phổ biến nhất là cắm cơm từ sáng để giữ ấm đến tối.
Theo EVN, chế độ giữ ấm vẫn tiêu thụ điện và làm cơm dễ khô, thiu.
Việc chọn dung tích nồi quá lớn cũng gây lãng phí điện không cần thiết.
Nồi cần được vệ sinh thường xuyên để truyền nhiệt tốt và tiết kiệm hơn.
Ngâm gạo 10-15 phút trước khi nấu giúp tiết kiệm tới 30% điện năng.
Sử dụng đúng cách giúp bữa cơm ngon hơn và hóa đơn điện giảm đáng kể.
Thiên Trang (TH)
#nồi cơm điện #tiết kiệm điện #dùng đúng cách #giảm hóa đơn #bếp gia đình

