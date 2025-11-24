Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Son Ye Jin - Hyun Bin giàu ‘khủng’, có sự nghiệp diễn xuất đáng nể

Giải trí

Son Ye Jin - Hyun Bin giàu ‘khủng’, có sự nghiệp diễn xuất đáng nể

Son Ye Jin - Hyun Bin không chỉ có cuộc hôn nhân hạnh phúc mà còn có sự nghiệp vô cùng thành công. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo Tiền Phong, ở Blue Dragon Film Awards 2025 - lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh 2025, Son Ye Jin - Hyun Bin được vinh danh ở hạng mục Nam/ Nữ chính xuất sắc nhất. Ảnh: Tiền Phong.
Theo Tiền Phong, ở Blue Dragon Film Awards 2025 - lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh 2025, Son Ye Jin - Hyun Bin được vinh danh ở hạng mục Nam/ Nữ chính xuất sắc nhất. Ảnh: Tiền Phong.
Theo Hanoionline, Hyun Bin giành giải Nam chính xuất sắc nhất với vai Trung tướng Ahn Jung-geun trong bộ phim Harbin - tác phẩm nổi bật của điện ảnh Hàn trong năm 2025. Chồng Son Ye Jin vượt qua Lee Byung Hun, Jo Jung Suk, Park Jung Min để giành chiến thắng. Ảnh: Tiền Phong.
Theo Hanoionline, Hyun Bin giành giải Nam chính xuất sắc nhất với vai Trung tướng Ahn Jung-geun trong bộ phim Harbin - tác phẩm nổi bật của điện ảnh Hàn trong năm 2025. Chồng Son Ye Jin vượt qua Lee Byung Hun, Jo Jung Suk, Park Jung Min để giành chiến thắng. Ảnh: Tiền Phong.
Son Ye Jin vào vai người vợ tên Miri trong No other choice, được đánh giá cao. Ảnh: Instagram Son Ye Jin.
Son Ye Jin vào vai người vợ tên Miri trong No other choice, được đánh giá cao. Ảnh: Instagram Son Ye Jin.
Hyun Bin từng đoạt giải Nam diễn viên được yêu thích nhất ở giải Baeksang năm 2006, Giải thưởng nam diễn viên xuất sắc hàng đầu ở giải MBC Drama năm 2005. Ảnh: Instagram Son Ye Jin.
Hyun Bin từng đoạt giải Nam diễn viên được yêu thích nhất ở giải Baeksang năm 2006, Giải thưởng nam diễn viên xuất sắc hàng đầu ở giải MBC Drama năm 2005. Ảnh: Instagram Son Ye Jin.
Theo VOV, Son Ye Jin sở hữu hơn 50 giải thưởng lớn nhỏ trong sự nghiệp diễn xuất. Ảnh: Tiền Phong.
Theo VOV, Son Ye Jin sở hữu hơn 50 giải thưởng lớn nhỏ trong sự nghiệp diễn xuất. Ảnh: Tiền Phong.
Theo Vietnamnet, năm 2010, mức cát-sê của Son Ye Jin trong mỗi tập phim đã rơi vào khoảng 20 - 30 triệu Won (khoảng 386 - 579 triệu đồng). Năm 2013, con số này tăng lên tận 30.000 USD (gần 698 triệu đồng). Năm 2022, có nguồn tin cho rằng cát-sê của nữ diễn viên lên đến 130 triệu won/tập (khoảng 2,6 tỷ đồng). Ảnh: Dân Việt.
Theo Vietnamnet, năm 2010, mức cát-sê của Son Ye Jin trong mỗi tập phim đã rơi vào khoảng 20 - 30 triệu Won (khoảng 386 - 579 triệu đồng). Năm 2013, con số này tăng lên tận 30.000 USD (gần 698 triệu đồng). Năm 2022, có nguồn tin cho rằng cát-sê của nữ diễn viên lên đến 130 triệu won/tập (khoảng 2,6 tỷ đồng). Ảnh: Dân Việt.
Son Ye Jin còn đắt show quảng cáo, kinh doanh bất động sản. Ảnh: Instagram Son Ye Jin.
Son Ye Jin còn đắt show quảng cáo, kinh doanh bất động sản. Ảnh: Instagram Son Ye Jin.
Nữ diễn viên là chủ sở hữu của một tòa nhà thương mại trị giá 14,4 triệu USD (hơn 332 tỷ đồng) nằm ở quận Gangnam, Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: Instagram Son Ye Jin.
Nữ diễn viên là chủ sở hữu của một tòa nhà thương mại trị giá 14,4 triệu USD (hơn 332 tỷ đồng) nằm ở quận Gangnam, Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: Instagram Son Ye Jin.
Theo The Munhwa IIbo, Huyn Bin sẽ thu về khoảng 2 tỷ đồng cho mỗi tập phim truyền hình và 8-12 tỷ cho mỗi dự án điện ảnh. Ảnh: VTV.
Theo The Munhwa IIbo, Huyn Bin sẽ thu về khoảng 2 tỷ đồng cho mỗi tập phim truyền hình và 8-12 tỷ cho mỗi dự án điện ảnh. Ảnh: VTV.
Theo South China Morning Post (SCMP) tiết lộ rằng khi kết hợp với tài sản của Son Ye Jin ở mức 20 triệu USD , tài sản của vợ chồng tài tử tăng lên ở mức 41 triệu USD. Ảnh: Znews.
Theo South China Morning Post (SCMP) tiết lộ rằng khi kết hợp với tài sản của Son Ye Jin ở mức 20 triệu USD , tài sản của vợ chồng tài tử tăng lên ở mức 41 triệu USD. Ảnh: Znews.
Vợ chồng Huyn Bin hiện tại có một cậu con trai chung. Ảnh: Znews.
Vợ chồng Huyn Bin hiện tại có một cậu con trai chung. Ảnh: Znews.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Son Ye Jin Hyun Bin #Hyun Bin #diễn viên Hyun Bin #vợ chồng Hyun Bin #vợ Hyun Bin #Son Ye Jin

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT