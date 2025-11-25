Hà Nội

Sự nghiệp đáng nể của diễn viên Lee Soon Jae 'Gia đình là số 1'

Giải trí

Sự nghiệp đáng nể của diễn viên Lee Soon Jae 'Gia đình là số 1'

Nam diễn viên gạo cội Lee Soon Jae đóng nhiều phim truyền hình Hàn Quốc, đoạt giải Daesang tại Lễ trao giải KBS Drama Awards 2024.

Nam diễn viên gạo cội Lee Soon Jae qua đời vào sáng ngày 25/11 ở tuổi 71. Theo Znews, trước khi mất, ông gặp nhiều vấn đề sức khỏe. Nam diễn viên di chuyển khó khăn và phải tập luyện phục hồi chức năng. Ảnh: Znews.
Lee Soon Jae tham gia nhiều vở kịch, phim truyền hình, điện ảnh. Ảnh: Tiền Phong.
Tên tuổi của Lee Soon Jae gắn liền với vai diễn ông Lee trong phim truyền hình Gia đình là số 1 năm 2000. Ảnh: VTV.
Nội dung Gia đình là số 1 xoay quanh gia đình của ông Lee. Ông Lee là người bảo thủ, thích bắt bẻ người khác, nhưng lại bị lép vế trước con dâu trưởng Park Hae Mi. Ảnh: Vietnamnet.
Theo Khám Phá, sau Gia đình là số 1, Lee Soon Jae đóng vai ông Noh Song trong Ngôi sao khoai tây. Ảnh: Khám Phá.
Ông Noh Song và cô con dâu là oan gia ngõ hẹp trong phim Ngôi sao khoai tây. Ảnh: Khám Phá.
Lee Soon Jae còn tham gia phim Hoa nở muộn. Theo Đời Sống Pháp Luật, trong Hoa nở muộn, Lee Soon Jae vào vai một ông già hay to tiếng Kim Man Seok. Ông Kim vô tình gặp bà lão thu gom phế liệu họ Song ở một sườn dốc và bắt đầu trò chuyện với nhau. Ảnh: Đời Sống Pháp Luật.
Trong phim điện ảnh Điều ba mẹ không kể, Lee Soon Jae vào vai ông Ja Nam Bong mắc chứng mất trí nhớ tuổi già giống người vợ. Theo VOV, ông Nam Bong vốn là một người gia trưởng và hà khắc với vợ con, tuy nhiên ông đã nhận ra lỗi lầm của mình và thay đổi. Ảnh: Znews.
Người con trai Jin Soo và cô con dâu Jung Hee của ông ông Nam Bong hối hận vô cùng khi trót xa rời cha mẹ mà không biết rằng người cha cũng đang mắc bệnh. Ảnh: VOV.
Năm 2024, tại KBS Drama Awards 2024, Lee Soon Jae nhận giải Daesang. Trên sân khấu, ông bày tỏ: "Diễn xuất chưa bao giờ dễ. Dù cả đời làm nghề, tôi vẫn thấy mình còn thiếu và phải học hỏi mỗi ngày". Ảnh: Vietnamnet.
