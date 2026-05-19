Sự kiện “Đổi xăng lấy điện”: Evo Lite hút khách nhờ không cần bằng lái

Sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” diễn ra từ ngày 15-17/5 tại TP Cần Thơ thu hút hàng trăm lượt khách trải nghiệm, lái thử. Trong đó, VinFast Evo và Evo Lite phiên bản đổi pin là hai mẫu xe nhận được nhiều quan tâm nhờ vận hành êm, dễ sử dụng và thao tác đổi pin nhanh.

Sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” có sự xuất hiện của các mẫu xe đổi pin như Viper, Feliz II, Evo…

Xe đổi pin Evo và Evo Lite là tâm điểm chú ý

Khu vực đăng ký lái thử tại sự kiện thu hút hàng trăm lượt người dân tham gia. Sau khi trải nghiệm mẫu Evo bản đổi pin, chị Phạm Thảo Nguyên, sinh viên năm 3 Đại học Cần Thơ, ấn tượng với khả năng vận hành êm, chắc chắn hơn một số dòng xe tay ga chị từng sử dụng. Bên cạnh đó, xe có trọng lượng nhẹ, rất thân thiện với phái nữ trong việc dắt hay xoay xở xe ở không gian hẹp.

Chị Phạm Thảo Nguyên trải nghiệm mẫu Evo đổi pin tại sự kiện

“Tôi đang đi xe xăng với quãng đường hơn 20 km từ nhà đến trường, mẫu Evo nhỏ gọn, linh hoạt hơn nên tôi cũng đang tính đến việc chuyển sang sử dụng xe điện trong thời gian tới”, chị Phạm Thảo Nguyên chia sẻ.

Em Bùi Nguyễn Gia Minh trải nghiệm mẫu xe đổi pin không cần bằng lái Evo Lite

Evo Lite cũng tạo sức hút lớn tại khu vực lái thử nhờ lợi thế không cần bằng lái và phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, từ học sinh, sinh viên đến người lớn tuổi.

Em Bùi Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 11, Trường THPT Lưu Hữu Phước) cho biết rất ưng ý với Evo Lite bởi sự nhẹ nhàng khi vận hành và tính năng đổi pin thuận tiện. Đặc biệt, Evo Lite có tốc độ giới hạn 49 km/h, phù hợp với nhóm học sinh và người dùng chưa có giấy phép lái xe.

“Thao tác đổi pin thực sự tiện lợi và thực tế, giúp người dùng hoàn toàn an tâm di chuyển mà không phải lo lắng về việc gián đoạn hành trình. Pin 1,5 kWh cũng đáp ứng tốt nhu cầu đi học, đi lại hằng ngày”, em Gia Minh nhận định.

Theo đại diện các đại lý VinFast tham gia chương trình, trong những năm gần đây, nhu cầu sử dụng xe điện tăng nhanh ở nhiều nhóm khách hàng, từ học sinh, sinh viên đến người đi làm và các gia đình tại đô thị. Sự xuất hiện của những dòng xe đổi pin tiện lợi như Evo hay Evo Lite càng giúp xe điện trở nên dễ tiếp cận hơn với người dùng nhờ khả năng sử dụng linh hoạt và thuận tiện trong đời sống hằng ngày.

“Theo thực tế trải nghiệm, dòng Evo Lite và Evo phiên bản đổi pin đã giải quyết rất tốt bài toán thời gian sạc. Người dùng chỉ mất khoảng 1 phút tại trạm là có thể tiếp tục hành trình”, đại diện đại lý VinFast Xanh Mekong nhấn mạnh.

Bên cạnh vận hành êm và thao tác đổi pin nhanh, các mẫu xe đổi pin của VinFast còn ghi điểm nhờ những trang bị thiết thực như cổng sạc nhanh, định vị xe và hộc để đồ.

Ưu đãi tới 13%, đổi xe xăng lên đời xe điện tại chỗ

Bên cạnh khu vực trải nghiệm xe điện, sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” còn thu hút đông đảo người dân nhờ mô hình định giá xe xăng, đổi sang xe điện ngay tại chỗ.

“Nhiều khách hàng ban đầu chỉ đến tham quan, nhưng sau khi trải nghiệm sản phẩm, được hỗ trợ định giá xe xăng tại chỗ và tư vấn các chính sách hỗ trợ hiện hành, nhiều khách hàng quyết định đổi sang xe điện ngay tại sự kiện”, đại diện VinFast Xanh Mekong chia sẻ.

Theo đó, các mẫu xe máy điện VinFast đang nhận được mức ưu đãi 6% trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe) và 3% giá trị khi mang xe xăng đổi lấy xe điện. Với tổng mức ưu đãi 13%, các sản phẩm xe đổi pin như Evo hay Evo Lite có mức giá lăn bánh lần lượt từ 14,8 triệu đồng và 17,3 triệu đồng.

Không chỉ có mức giá hấp dẫn, xe máy điện còn thu hút khách tham quan nhờ chi phí vận hành tiết kiệm. Ông Nguyễn Văn Thiện, 53 tuổi, tại phường Ô Môn, cho biết gia đình đang sử dụng một chiếc xe VinFast nên đã có trải nghiệm thực tế. Trên cơ sở đó, ông dự định mua thêm hai chiếc xe máy điện cho nhu cầu đi lại của gia đình, trong đó có hai người con đang đi học.

“Gia đình tôi có nhu cầu di chuyển nhiều, trước đây trung bình mỗi tuần phải đổ xăng tới hai lần. Riêng tiền xăng một năm lên tới cả chục triệu đồng - hoàn toàn đủ để mua một chiếc xe máy điện mới. Trong khi đó, chi phí sạc điện cho mỗi lần di chuyển không đáng bao nhiêu”, ông Thiện cho biết.

Giống như ông Thiện, nhiều người dùng VinFast cũng tới sự kiện để mua thêm xe cho người thân nhờ đánh giá cao độ bền, chi phí sử dụng tiết kiệm cùng hệ thống bảo hành, hậu mãi và hạ tầng đổi pin ngày càng hoàn thiện.

Cùng với Cần Thơ, chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” cuối tuần qua cũng diễn ra tại Đồng Tháp và Đắk Lắk, tạo cơ hội để người dân trực tiếp trải nghiệm các dòng xe máy điện VinFast và dễ dàng lên đời xe xanh.