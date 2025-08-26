Sử dụng thiết bị điện tử, nguy cơ mắc rối loạn tim mạch?

Có bằng chứng về mối liên hệ giữa thời gian sử dụng thiết bị điện tử và nguy cơ mắc các rối loạn tim mạch – chuyển hóa ở lứa tuổi nhỏ.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ mới đây cho biết, thời gian sử dụng điện thoại, máy chơi game và các thiết bị điện tử quá dài sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch – chuyển hóa ở trẻ.

Một nghiên cứu mới công bố trên Tạp chí Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đã đưa ra bằng chứng về mối liên hệ đáng báo động giữa thời gian sử dụng thiết bị điện tử và nguy cơ mắc các rối loạn tim mạch – chuyển hóa ở lứa tuổi nhỏ.

Các nhà khoa học nhận thấy rằng thời gian dùng màn hình kéo dài có liên quan tới tình trạng kháng insulin, viêm nhiễm và những rối loạn chuyển hóa khác – vốn là các yếu tố nguy cơ hình thành bệnh tim mạch. Ngoài ra, việc trẻ em dành quá nhiều giờ cho màn hình đồng nghĩa với ít vận động, thiếu ngủ và thói quen ăn uống không lành mạnh.

Ảnh minh hoạ/Nguồn Internet

Điều này càng đáng lo hơn khi nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng thanh thiếu niên có thói quen dùng thiết bị điện tử nhiều giờ mỗi ngày dễ gặp phải béo phì, vòng eo lớn và nguy cơ tiểu đường khi trưởng thành.

Nhóm nghiên cứu tổng hợp dữ liệu từ nhiều khảo sát ở Đan Mạch với hơn 1.000 trẻ. Kết quả cho thấy, trung bình trẻ 6 tuổi sử dụng màn hình 2 giờ/ngày, trẻ 10 tuổi là 3,2 giờ, còn 18 tuổi lên tới 6,1 giờ/ngày. Khi phân tích các chỉ số như vòng eo, huyết áp, mỡ máu…, mỗi giờ tăng thêm làm điểm nguy cơ tim mạch ở trẻ 10 tuổi tăng 0,08 và ở tuổi 18 tăng 0,13.

Nếu kéo dài việc dùng màn hình thêm 3 giờ/ngày, nguy cơ mắc bệnh tim mạch – chuyển hóa sẽ cao hơn từ 25% đến 50% so với bạn cùng lứa.

Thời gian sử dụng thiết bị được ghi nhận qua bảng hỏi, cha mẹ báo cáo khi con còn nhỏ, còn thanh thiếu niên tự báo cáo khi lớn hơn. Các chỉ số về vòng eo, huyết áp, cholesterol, mỡ máu, đường huyết… được tổng hợp thành điểm rủi ro tim mạch – chuyển hóa (CMR). Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu còn dùng thiết bị đeo để đo vận động và giấc ngủ, đồng thời xét đến nhiều yếu tố như thu nhập gia đình, trình độ học vấn của mẹ hay thời điểm dậy thì.

Điểm đáng chú ý là giấc ngủ đóng vai trò điều tiết quan trọng. Trẻ ngủ ít hoặc đi ngủ muộn chịu tác động tiêu cực của màn hình mạnh hơn nhiều so với những trẻ ngủ đủ và đều đặn.

Ảnh minh hoạ/Nguồn Internet

Dù nghiên cứu mang lại bằng chứng giá trị, các tác giả nhấn mạnh đây là nghiên cứu quan sát, chưa thể khẳng định màn hình là nguyên nhân trực tiếp. Thêm vào đó, dữ liệu về thời gian dùng thiết bị và chế độ ăn chủ yếu dựa vào tự báo cáo nên có thể chưa hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, kết hợp với đo lường khách quan về giấc ngủ và vận động, nghiên cứu cho thấy xu hướng đáng tin cậy.

Điều quan trọng rút ra là, càng ít thời gian trước màn hình, sức khỏe lâu dài càng được bảo vệ. Ngay cả việc cắt giảm một đến hai giờ mỗi ngày cũng có thể tạo ra sự khác biệt tích cực.

Các chuyên gia khuyến cáo, cha mẹ cần làm gương cho trẻ và cần có quy định khi nào được sử dụng, khi nào cất đi, đặc biệt là trong bữa ăn. Quan trọng nhất là giấc ngủ – có thể giảm tác hại bằng cách cho trẻ dừng dùng thiết bị từ sớm, cách thời điểm đi ngủ một khoảng đủ dài, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm rủi ro sức khỏe.