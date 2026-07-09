Starlink giảm giá cước tại Việt Nam, chỉ còn 1,71 triệu đồng/tháng

Khi truy cập vào website của Starlink bằng IP tại Việt Nam, người dùng sẽ được đưa đến trang giới thiệu về dịch vụ internet vệ tinh với bảng giá gói cước mới được cập nhật.

Theo đó, bảng giá dành cho gói cược hộ gia đình đã giảm chỉ còn 1.722.200 đồng, giảm 22% so với dự kiến trước đó.

Trước đó, dịch vụ Starlink của công ty SpaceX cho người dùng cá nhân tại Việt Nam dự kiến có giá 85 USD (2,2 triệu đồng) mỗi tháng, bên cạnh khoản tiền mua thiết bị đầu cuối khoảng 350 USD (9,2 triệu đồng).

Tuy nhiên, theo thông tin mới trên website của hãng, gói cước thực tế thấp hơn 500.000 đồng. Người dùng có thể sử dụng dữ liệu không giới hạn, với tốc độ tải xuống 135-305 Mbps và tải lên 20-40 Mbps.

Giá mới được cập nhật trên website Starlink giảm hơn 20%.

Khi đăng ký thuê bao, người dùng phải chi 10,27 triệu đồng cho bộ phần cứng tiêu chuẩn, gồm chảo vệ tinh, nguồn và bộ phát wifi, cùng gần 600.000 đồng phí "vận chuyển và xử lý". Số tiền đầu tư ban đầu cao hơn một triệu đồng so với giá thiết bị ước tính trước đó. Người dùng không phải trả khoản này nếu có sẵn bộ thiết bị.

Dù mức thuê bao "mềm" hơn, giá dịch vụ Internet vệ tinh nhìn chung vẫn cao hơn so với Internet cáp quang truyền thống, thường ở mức vài trăm nghìn đồng mỗi tháng.

Người dùng trong nước hiện chưa sử dụng được dịch vụ. "Chúng tôi không thể cung cấp thời gian ước tính", thông báo của hãng nêu, thêm rằng đội ngũ đang "làm việc nhanh nhất có thể". Nếu muốn đăng ký sớm, người dùng phải đặt cọc 1,8 triệu đồng để "giữ chỗ trong danh sách chờ".

Theo các chuyên gia, tiến độ triển khai Starlink phụ thuộc hệ thống trạm cổng mặt đất (gateway) - hạ tầng bắt buộc để Internet vệ tinh có thể vận hành tại Việt Nam. Trong giai đoạn đầu, dịch vụ dự kiến có bốn trạm và tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối.

Khi đi vào hoạt động, Starlink đưa internet phú sóng đến các khu vực vùng sâu, vùng xa và trên biển.

Các trạm gateway của Starlink ở Việt Nam đặt tại phường Liên Chiểu 2 (Đà Nẵng), xã Bình Nguyên (Phú Thọ), phường Tăng Nhơn Phú và phường Tân Thuận (TP HCM).

Trong giấy phép mà Starlink được Cục Viễn thông cấp vào tháng 2, Starlink cam kết sẽ hoàn thành hệ thống gateway trong vòng một năm. Việc thiết lập được đánh giá không quá phức tạp, chủ yếu nhập khẩu thiết bị từ nước ngoài, sau đó thi công, lắp đặt tại các địa điểm đặt trạm mặt đất. Nếu thực hiện đúng tiến độ, công việc sẽ hoàn tất trước tháng 2/2027.

Starlink được cho là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện hệ sinh thái hạ tầng số chất lượng cao của Việt Nam. Dịch vụ cung cấp Internet băng rộng trên biển, trên không và khu vực đặc biệt khó khăn, ít người sinh sống, nơi mạng cố định và di động khó tiếp cận.

Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình triển khai Nghị quyết 57, thương mại hóa dịch vụ Internet vệ tinh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của sáu tháng cuối năm. Bộ sẽ thúc đẩy vận hành thương mại Internet vệ tinh quỹ đạo thấp, song song với phủ sóng 5G trên toàn quốc và đưa thêm tuyến cáp quang biển mới vào khai thác.