Các nhà mạng Việt Nam tăng tốc độ Internet tối thiểu lên 300Mbps

Các nhà mạng lớn ở Việt Nam đồng loạt tăng tốc độ tối thiểu, giúp người dùng trải nghiệm Internet nhanh hơn, tiến gần các tiêu chuẩn quốc tế.

Từ tháng 5/2026, Viettel Telecom chính thức điều chỉnh tăng tốc độ đường truyền Internet hiện tại lên gấp 1,3 lần cho các khách hàng nhận được thông báo. Với mức giá duy trì 180.000 đồng mỗi tháng, người dùng sẽ sở hữu băng thông 400Mbps thay vì 300Mbps như trước đây.

Động thái này không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí ngày càng cao mà còn góp phần thúc đẩy mục tiêu chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ đến năm 2030.

Tất cả các nhà mạng Việt Nam đồng loạt tăng băng thông tối thiểu nhưng giá vẫn không đổi.

Viettel nâng tốc độ Internet lên 400Mbps với mức giá không đổi Hệ thống của Viettel thực hiện việc nâng cấp hoàn toàn tự động giúp người dùng tiết kiệm thời gian.

Bạn không cần khởi động lại modem hay thực hiện các thao tác kỹ thuật phức tạp tại nhà. Mọi thông tin thay đổi về gói cước mới đều được cập nhật minh bạch trên ứng dụng MyViettel để khách hàng tiện theo dõi.

Đây hiện là một trong những gói dịch vụ có tốc độ cao với mức chi phí thấp nhất trên thị trường viễn thông. Nhà mạng còn tặng kèm một năm sử dụng dịch vụ truyền hình gói Phim360 trên ứng dụng TV360 cho chủ hợp đồng.

Khách hàng có thể đăng nhập bằng chính số điện thoại liên hệ để xem gần 1500 bộ phim đặc sắc. Nếu có nhu cầu thay đổi gói cước hoặc cần hỗ trợ thêm thông tin, người dùng nên liên hệ tổng đài miễn phí 18008119 trước ngày 30 tháng 4 năm 2026.

Các nhà mạng lớn đồng loạt thiết lập tốc độ mạng tối thiểu mới Thị trường Internet cố định tại Việt Nam vừa xác lập một mặt bằng chung mới về chất lượng dịch vụ.

Trước Viettel, hai nhà mạng lớn khác là VNPT và FPT cũng đã tiến hành nâng tốc độ gói cước thấp nhất lên mức 300Mbps. Sự cạnh tranh này mang lại lợi ích trực tiếp cho người tiêu dùng khi tốc độ đường truyền tăng gấp đôi nhưng giá thành vẫn giữ nguyên ở mức 180.000 đồng.

Ở các gói cước cao cấp hơn, tốc độ cam kết có thể đạt tới 500Mbps hoặc tối đa 1Gbps. Mỗi đơn vị viễn thông đều đưa ra những ưu đãi riêng để thu hút người dùng.

Tuyến cáp viễn thông Asia Direct Cable đi vào hoạt động với tốc độ gấp đôi các tuyến hiện có.

Viettel tập trung tặng thiết bị modem thế giới mới và dịch vụ truyền hình. VNPT chú trọng hỗ trợ khách hàng tiếp cận công nghệ kết nối tiên tiến. FPT lại đẩy mạnh các tiện ích về lưu trữ dữ liệu đám mây và hệ thống camera an ninh.

Những thay đổi này giúp hạ tầng mạng trong nước tiệm cận nhanh chóng với các quốc gia có tốc độ Internet hàng đầu thế giới. Hạ tầng số Việt Nam vươn tầm quốc tế Số liệu thống kê từ hệ thống Ookla Speedtest cho thấy tốc độ tải xuống mạng cố định của nước ta đang phát triển vượt trội.

Tháng 2 năm 2026 ghi nhận tốc độ trung bình đạt 164,77 Mbps, cao hơn mức bình quân toàn cầu. Việt Nam hiện đứng thứ 35 trên tổng số 154 quốc gia về tốc độ mạng băng rộng. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đã đạt hơn 83%, tạo nền tảng vững chắc cho dòng chảy dữ liệu số.

Viettel dự kiến đưa tuyến cáp quang biển Asia Direct Cable vào hoạt động trong năm nay để tăng cường tính ổn định. Đây là tuyến cáp có dung lượng thiết kế lớn nhất tại Việt Nam, gấp hai lần các tuyến hiện có.

Việc đầu tư mạnh mẽ vào cáp biển và hạ tầng nội địa giúp giảm thiểu rủi ro gián đoạn kết nối quốc tế. Mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng hệ thống công nghệ số hiện đại, dung lượng siêu lớn để phục vụ phát triển kinh tế và khoa học công nghệ theo định hướng của Bộ Chính trị.