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Số hóa - Xe

Wi-Fi 8 thay đổi internet với phương châm "ổn định là tốc độ"

Wi-Fi 8 sắp ra mắt dù tốc độ không nhanh hơn Wi-Fi 7 nhưng vì sao ai cũng trông đợi?

Tuệ Minh

Qua nhiều năm, các tiêu chuẩn Wi-Fi liên tục chạy đua để đẩy trần tốc độ truyền tải tối đa theo lý thuyết lên mức cao hơn.

Điển hình như Wi-Fi 7 mang đến con số đỉnh 46 Gbps, nhưng thực tế đây là giới hạn tối cao mà người dùng gần như không bao giờ đạt được ngoài đời thực, trừ khi ở trong phòng thí nghiệm.

Kỷ nguyên của Wi-Fi 8 mở ra kỳ vọng về tính ổn định thay cho cuộc đua tốc độ.

Nhận ra sự vô nghĩa của cuộc đua này, tiêu chuẩn Wi-Fi 8 sắp tới sẽ mang đến một bước ngoặt lớn.

Thay vì tiếp tục nâng cao tốc độ, Wi-Fi 8 quyết định giữ nguyên mức đỉnh 46 Gbps để tập trung toàn bộ nguồn lực vào việc cải thiện độ tin cậy và hiệu suất thực tế dưới góc độ trải nghiệm của người dùng.

Hoạt động dưới tiêu chuẩn IEEE 802.11bn và được định danh là 'Độ tin cậy siêu cao' (Ultra High Reliability - UHR), Wi-Fi 8 hướng tới mục tiêu tối ưu hóa cốt lõi bằng ba con số 25% chiến lược.

Cụ thể, công nghệ mới sẽ tăng 25% tốc độ truyền tải trong điều kiện tín hiệu kém, giảm 25% độ trễ ở phân vị thứ 95 của biểu đồ phân phối và giảm 25% tỷ lệ mất gói tin.

Những cải tiến này được thiết kế để giải quyết triệt để các vấn đề dai dẳng bấy lâu nay của mạng không dây, gồm hiện tượng vùng chết mất sóng, tình trạng nghẽn mạng do mật độ thiết bị quá dày đặc tại các chung cư, văn phòng và các pha giật lag tăng độ trễ đột biến.

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Những khác biệt mà chuẩn WIFI 8 mang lại cho không gian phủ sóng. Ảnh: WIFI Comunicate

Để hiện thực hóa điều đó, Wi-Fi 8 sẽ tích hợp hàng loạt công nghệ tiên tiến như đơn vị tài nguyên phân phối (DRU), phạm vi mở rộng nâng cao (ELR), phối hợp đa điểm truy cập (MAPC) và giảm thiểu nhiễu (IM).

Nhờ vậy, thiết bị sẽ tăng cường được độ ổn định, giảm thiểu suy hao tín hiệu, tối ưu tốc độ chuyển vùng giữa các phòng và nâng cao phạm vi phủ sóng của mạng lưới (mesh).

Đồng thời, cách thức sử dụng phổ tần và không gian truyền tín hiệu cũng được thay đổi để tăng băng thông và giảm giật lag.

Hiện tại, Wi-Fi 8 vẫn đang trong quá trình phát triển tích cực, dự kiến sẽ được hoàn thiện, phê chuẩn vào năm 2027 trước khi chính thức phổ biến trên các thiết bị tiêu dùng vào năm 2028.

Wi-Fi 8 đánh dấu một bước chuyển dịch tư duy quan trọng của ngành công nghệ khi đặt sự ổn định và trải nghiệm thực tế của người dùng lên trên các thông số quảng cáo hào nhoáng.

Bằng việc giải quyết triệt để các rào cản về độ trễ, mất gói tin và vùng chết, thế hệ Wi-Fi mới hứa hẹn sẽ mang đến một nền tảng internet chất lượng cao, đồng đều và đáng tin cậy hơn cho mọi ngôi nhà và văn phòng hiện đại.

Qualcomm trình diễn WIFI 8 tại CES 2026.
IEEE, Qualcomm
#Wi-Fi 8 #Wi-Fi 7 #Độ tin cậy #tốc độ internet

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