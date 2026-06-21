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[SPOTLIGHT] Đại hội IX: Khơi dậy tinh thần đoàn kết và đổi mới

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[SPOTLIGHT] Đại hội IX: Khơi dậy tinh thần đoàn kết và đổi mới

Đại hội IX cần thúc đẩy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm xã hội của trí thức khoa học và công nghệ, theo PGS.TS Phạm Ngọc Linh.

Minh Quân - Hà Anh
#Tinh thần đoàn kết #Đổi mới sáng tạo #Trách nhiệm xã hội #Phát triển trí thức khoa học #Đại hội IX

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