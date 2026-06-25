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[SPONSORED - SPOTLIGHT]Đơn hàng đầu tiên giữa KITA Group và Chery Commercial Vehicle: Cơ hội mới cho phân khúc xe thương mại điện

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[SPONSORED - SPOTLIGHT]Đơn hàng đầu tiên giữa KITA Group và Chery Commercial Vehicle: Cơ hội mới cho phân khúc xe thương mại điện

Ngày 17/06/2026, KITA Group và Chery Commercial Vehicle Bozhou đã ký kết đơn hàng đầu tiên tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến mới hợp tác giữa hai bên.

PV
#KITA Group và Chery ký kết hợp tác #Đơn hàng đầu tiên giữa KITA Group và Chery #Lễ ký kết hợp đồng tại Hà Nội #Quan hệ hợp tác công nghiệp ô tô #Phát triển thị trường ô tô thương mại

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