Eximbank tiếp tục triển khai lộ trình hoàn thiện khung quản trị và bộ máy điều hành theo Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức vào tháng 4/2026, Eximbank đã thông qua Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030 và Khung quản trị doanh nghiệp mới theo định hướng tiếp cận các chuẩn mực quản trị quốc tế, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo lộ trình triển khai đã được xác lập, Eximbank đang từng bước hoàn thiện mô hình quản trị thông qua việc kiện toàn cơ cấu Hội đồng Quản trị và các ủy ban trực thuộc HĐQT, bổ sung đội ngũ lãnh đạo phù hợp với mô hình quản trị mục tiêu, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị nhằm bảo đảm sự đồng bộ trong quá trình triển khai Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030.

Tiếp nối lộ trình này, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/7/2026, Eximbank đã bầu bổ sung 06 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, tiếp tục hoàn thiện cơ cấu quản trị theo mô hình mục tiêu.

Tiếp theo ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/7, sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận, Hội đồng Quản trị đã quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Huyền Trang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Eximbank, có hiệu lực từ ngày 01/8/2026.

Đồng thời, hồ sơ của bà Phạm Thị Huyền Trang đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đối với chức danh thành viên Hội đồng Quản trị không độc lập. Theo lộ trình tiếp tục hoàn thiện cơ cấu Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào tháng 10/2026 sẽ xem xét công tác nhân sự Hội đồng Quản trị, trong đó có sự tham gia ứng cử của bà Phạm Thị Huyền Trang cùng một số ứng viên khác, hướng tới mô hình Hội đồng Quản trị gồm từ 9 đến 11 thành viên độc lập vào năm 2028, từng bước hoàn thiện mô hình quản trị theo định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Bà Phạm Thị Huyền Trang có trình độ Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng, Cao cấp Lý luận chính trị và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước khi được bổ nhiệm Tổng Giám đốc, bà giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị Eximbank và tham gia quá trình chuẩn bị triển khai Chiến lược phát triển giai đoạn 2026- 2030 cùng lộ trình hoàn thiện khung quản trị doanh nghiệp của Ngân hàng.

Trên cương vị Tổng Giám đốc, bà Phạm Thị Huyền Trang sẽ cùng Ban Điều hành triển khai các định hướng đã được Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua; tiếp tục nâng cao năng lực điều hành, củng cố quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động và hiện thực hóa các mục tiêu của Chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Eximbank, cho biết:

"Chiến lược phát triển của Eximbank được xây dựng trên nền tảng quản trị doanh nghiệp vững chắc, với mục tiêu hình thành một mô hình quản trị minh bạch, độc lập, chuyên nghiệp và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế cũng như quy định của pháp luật Việt Nam. Việc kiện toàn Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành được triển khai theo kế hoạch đã được xác lập từ trước, là một lộ trình nhiều năm, trong đó năm 2026 là năm đặt nền móng cho quá trình chuyển đổi và hoàn thiện mô hình quản trị của Eximbank, nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững của Ngân hàng trong dài hạn.

Việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Huyền Trang giữ chức vụ Tổng Giám đốc là một bước trong lộ trình đó. Tôi tin tưởng với kinh nghiệm quản trị, sự am hiểu về Ngân hàng và định hướng phát triển đã được thống nhất, bà sẽ cùng Ban Điều hành triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030.

Mục tiêu cuối cùng của những nỗ lực này không chỉ là xây dựng một Eximbank hoạt động an toàn, minh bạch và hiệu quả, mà quan trọng hơn là xây dựng một tổ chức đủ năng lực để bảo vệ niềm tin của người gửi tiền, phục vụ khách hàng tốt hơn, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp và đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam."