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Kho tri thức

Sốc: Quần thể mộ thời Hán với quan tài nhiều lớp

Quần thể mộ cổ Hải Khúc có các ngôi mộ đều sử dụng quan tài 2 lớp, 3 lớp, thậm chí có những ngôi mộ sử dụng quan tài nhiều lớp hơn thế nữa.

Thiên Đăng - (Theo China.org)

Hơn 90 ngôi mộ đã được phát hiện tại quần thể mộ cổ Hải Khúc có niên đại thời Hán (khoảng năm 206 TCN – đến năm 220 SCN), nằm ở thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc.

Điều gây sốc là phần lớn các ngôi mộ đều sử dụng quan tài 2 lớp, quan tài 3 lớp, thậm chí có những ngôi mộ sử dụng quan tài nhiều lớp hơn thế nữa. Tất cả các quan tài đều được phủ sơn mài màu đen với kỹ thuật chế tác tinh xảo.

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Các nhà khảo cổ đã khai quật được hơn 1.200 hiện vật sơn mài được chế tác công phu, cùng với nhiều hiện vật bằng gốm, đồng, gỗ, ngọc, sắt và sừng. Ảnh: @China.org.

Các nhà khảo cổ đã khai quật được hơn 1.200 hiện vật sơn mài được chế tác công phu, cùng với nhiều hiện vật bằng gốm, đồng, gỗ, ngọc, sắt và sừng. Riêng trong các ngôi mộ nhiều lớp đã phát hiện hơn 500 hiện vật được sơn mài cùng một số lượng lớn vải lụa được bảo quản.

Gương đồng và kiếm sắt cùng những cỗ xe bằng gỗ quý hiếm và bánh xe còn nguyên vẹn cũng được khai quật. Chúng không chỉ có số lượng rất lớn mà còn là những hiện vật thời Hán được bảo tồn tốt nhất từng được phát hiện tại tỉnh Sơn Đông, cung cấp nguồn tư liệu đặc biệt quan trọng cho việc nghiên cứu ngành chế tác đồ sơn mài và ngành dệt may dưới triều đại nhà Hán.

Bên cạnh đó, quần thể mộ cổ này còn cung cấp thêm nhiều tư liệu quý giá phục vụ nghiên cứu tập tục mai táng và nghi lễ tang lễ đặc thù dưới triều đại nhà Hán.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
#Quan tài #thời nhà Hán #chôn cất #mai táng

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