Chuyên gia chỉ ra thời gian ngủ giúp làm chậm quá trình lão hóa, sống thọ hơn

Theo nghiên cứu mới, các chuyên gia chỉ ra những người ngủ từ 6 - 8 giờ mỗi ngày liên quan đến lão hóa chậm hơn, giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong sớm.

Trong nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature, các chuyên gia cho biết đã tiến hành nghiên cứu quy mô lớn trên hơn 500.000 người trưởng thành qua đó xác định khoảng thời gian ngủ từ 6 - 8 tiếng/ngày có liên quan đến sức khỏe tốt hơn và quá trình lão hóa chậm hơn.

​Nhóm nghiên cứu được dẫn đầu bởi nhà khoa học thần kinh tính toán tại Columbia University Junhao Wen đã sử dụng dữ liệu từ UK Biobank - cơ sở dữ liệu sức khỏe dài hạn của hơn 500.000 người.

Các chuyên gia phân tích mối liên hệ giữa thời lượng giấc ngủ và 23 "đồng hồ" lão hóa sinh học đại diện cho 17 cơ quan trong cơ thể, dựa trên dữ liệu máu, protein, chất chuyển hóa và hình ảnh y khoa. Kết quả phân tích cho thấy mối liên hệ này tạo thành đường cong hình chữ U: ngủ quá ít hoặc quá nhiều đều liên quan đến tốc độ lão hóa nhanh hơn.

Ảnh: sph.umich.edu.

Tuy nhiên, thời lượng ngủ tối ưu không hoàn toàn giống nhau ở mọi cơ quan. Nhóm nghiên cứu cho hay, với tim, mức tốt nhất khoảng 6 giờ ngủ mỗi ngày, trong khi não bộ lại cho kết quả tích cực hơn ở mức 8 giờ. Ngoài ra, một số khác biệt cũng được ghi nhận giữa nam giới và nữ giới.

Các chuyên gia cho hay những người ngủ từ 6 - 8 tiếng/ngày có tỉ lệ mắc các bệnh như tiểu đường type 2 và trầm cảm thấp hơn so với nhóm có thời gian ngủ ít hơn 6 giờ hoặc nhiều hơn 8 giờ.

Khi tìm hiểu yếu tố di truyền liên quan đến giấc ngủ bất thường, nhóm nghiên cứu phát hiện mối liên hệ khá yếu. Điều này cho thấy giấc ngủ có thể chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ môi trường và lối sống. Vì vậy, nhóm nghiên cứu nhận định đây là tín hiệu tích cực khi con người có thể chủ động thay đổi thói quen ngủ để sống khỏe mạnh hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý nghiên cứu mới chưa thể khẳng định chắc chắn giấc ngủ là nguyên nhân trực tiếp làm chậm lão hóa hay chính tình trạng sức khỏe của mỗi người tác động ngược lại đến giấc ngủ trong đời sống sinh hoạt hàng ngày.