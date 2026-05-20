Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Vì sao hoa lan được xem là loài hoa “ngoài hành tinh” nhất giới thực vật?

Từ những cánh rừng nhiệt đới ẩm ướt đến ban công thành phố, hoa lan luôn mang vẻ đẹp vừa sang trọng vừa gần như siêu thực.

Thanh Bình (tổng hợp)

Lan (Orchidaceae) là một trong những họ thực vật lớn và đa dạng nhất trên Trái Đất. Các nhà khoa học ước tính hiện tồn tại hơn 25.000 loài lan tự nhiên cùng hàng trăm nghìn giống lai do con người tạo ra. Chúng xuất hiện gần như khắp thế giới, từ rừng mưa nhiệt đới châu Á, Nam Mỹ cho đến vùng núi lạnh hay thậm chí các sa mạc khô cằn.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điều khiến hoa lan trở nên đặc biệt không chỉ là vẻ đẹp mà còn nằm ở sự tiến hóa kỳ lạ đáng kinh ngạc. Nhiều loài lan có hình dáng giống côn trùng, chim chóc hoặc những sinh vật tưởng tượng để thu hút động vật thụ phấn. Có loài trông như ong cái khiến ong đực lao đến “giao phối giả”, vô tình mang theo phấn hoa. Một số loài khác tỏa mùi giống trái cây lên men, mật ngọt hoặc thậm chí mùi xác thối để dụ côn trùng.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Hoa lan cũng nổi tiếng vì cấu trúc hoa phức tạp và đối xứng gần như hoàn hảo. Cánh môi — phần cánh biến đổi đặc trưng của hoa lan — thường có màu sắc nổi bật và hình dạng kỳ dị như một “đường băng” dẫn côn trùng vào trung tâm hoa. Chính điều này khiến nhiều người xem lan là nhóm thực vật có vẻ đẹp “ngoài hành tinh” nhất trong thế giới hoa.

Không giống nhiều loài cây thông thường, phần lớn lan sống bám trên thân cây thay vì mọc dưới đất. Chúng không hút chất dinh dưỡng từ cây chủ mà chỉ dùng thân cây như nơi cư trú để tiếp cận ánh sáng và độ ẩm. Những chiếc rễ khí sinh màu bạc xanh có khả năng hấp thụ nước trực tiếp từ không khí là một đặc điểm nổi tiếng của họ lan.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Trong lịch sử, hoa lan từng tạo ra cả một “cơn sốt” ở châu Âu thế kỷ 19. Giới quý tộc và các nhà sưu tầm giàu có bỏ ra số tiền khổng lồ để săn tìm những loài lan quý từ rừng nhiệt đới. Nhiều đoàn thám hiểm thực vật đã mạo hiểm vào rừng sâu Nam Mỹ và Đông Nam Á chỉ để tìm vài mẫu lan hiếm. Một số loài từng được bán với giá mỗi cành ngang một ngôi nhà thời bấy giờ.

Ngày nay, lan không chỉ là thú chơi tao nhã mà còn là ngành công nghiệp toàn cầu trị giá hàng tỷ USD. Những giống phổ biến như hồ điệp, cattleya hay dendrobium xuất hiện rộng rãi trong trang trí nhà cửa và lễ hội. Tuy nhiên, bên cạnh những giống lai rực rỡ, các loài lan rừng nguyên bản vẫn mang sức hấp dẫn rất riêng bởi vẻ đẹp hoang dã và bí ẩn.

Điều thú vị nhất có lẽ nằm ở chỗ: dù mong manh và thanh lịch, hoa lan lại là nhóm thực vật có khả năng thích nghi đáng kinh ngạc. Từ rừng mây lạnh giá đến các cành cây giữa vùng nhiệt đới nóng ẩm, chúng vẫn tiến hóa theo những cách kỳ lạ để tồn tại và quyến rũ thế giới tự nhiên.

#Vẻ đẹp siêu thực của hoa lan #Tiến hóa kỳ lạ của hoa lan #Hoa lan và khả năng thích nghi #Hoa lan trong lịch sử và ngành công nghiệp #Hình dạng và cấu trúc hoa lan độc đáo #Hoa lan như loài hoa 'ngoài hành tinh'

Bài liên quan

Kho tri thức

Cận cảnh con lai cực hiếm của dê và cừu, tỉ lệ sống sót siêu thấp

Trông như sinh vật bước ra từ thần thoại nông trại, con lai giữa dê và cừu là một trong những hiện tượng hiếm nhất giới động vật có vú.

Con lai giữa dê và cừu thường được gọi không chính thức là “geep” hoặc “shoat”, ghép từ tiếng Anh của dê (goat) và cừu (sheep). Dù nghe có vẻ như chuyện đùa hoặc sản phẩm của trí tưởng tượng, những cá thể như vậy thực sự từng được ghi nhận ngoài đời thật — tuy cực kỳ hiếm.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Tiết lộ sốc về loài côn trùng mang tên nước Mỹ, sống dai nhất quả đất

Bị con người ghét bỏ suốt nhiều thế kỷ, gián Mỹ lại là một trong những sinh vật có khả năng tồn tại đáng kinh ngạc nhất hành tinh.

Gián Mỹ (Periplaneta americana) là một trong những loài côn trùng quen thuộc và “tai tiếng” nhất thế giới. Dù tên gọi gắn với nước Mỹ, nguồn gốc thực sự của nó nhiều khả năng lại đến từ châu Phi nhiệt đới trước khi lan rộng toàn cầu theo các tuyến hàng hải từ hàng trăm năm trước. Ngày nay, loài gián này xuất hiện ở khắp nơi có khí hậu ấm áp, từ cống ngầm đô thị, nhà kho đến các thành phố đông dân trên toàn thế giới.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Tận mục cá sấu sông Nile 125 tuổi vẫn không ngừng phát triển

Với 125 tuổi, con cá sấu sông Nile tên Henry là một trong những sinh vật có tuổi thọ cao nhất thế giới. Hiện cơ thể của Henry vẫn chưa dừng phát triển.

Cá sấu sông Nile là một trong những loài động vật có tuổi thọ trung bình cao nhất trên thế giới. Trong tự nhiên, chúng có thể sống đến hơn 70 năm. Trong điều kiện nuôi nhốt, cá sấu sông Nile có thể sống thọ hơn 100 tuổi.

Con cá sấu sông Nile tên Henry được cho là sinh ra vào năm 1900, tại vùng đồng lầy châu thổ Okavango (Botswana). Nó trở thành nỗi ám ảnh của người dân bản địa khi thường xuyên tấn công, ăn thịt gia súc, thậm chí tấn công cả con người.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới