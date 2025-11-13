Hà Nội

Siêu máy tính cảnh báo 27% loài có thể tuyệt chủng năm 2100

Số hóa

Siêu máy tính cảnh báo 27% loài có thể tuyệt chủng năm 2100

Nghiên cứu toàn cầu cho thấy nếu không hành động kịp thời, Trái Đất có thể mất 27% loài sinh vật vào cuối thế kỷ này.

Theo Science Advances, siêu máy tính mô phỏng Trái Đất cho thấy 27% loài có thể biến mất vào năm 2100.
Chỉ riêng giai đoạn 2020-2050, khoảng 10% loài sinh vật sẽ tuyệt chủng hoàn toàn.
Biến đổi khí hậu và sử dụng đất bừa bãi gây ra hiệu ứng domino sinh thái nghiêm trọng.
Mô hình theo dõi hơn 33.000 loài và 15.000 mạng lưới thức ăn trong suốt 80 năm.
Sự suy giảm đa dạng sinh học đe dọa nguồn thực phẩm, nước sạch và khí hậu toàn cầu.
Các chuyên gia cảnh báo giai đoạn 2020–2050 là thời kỳ bản lề cần hành động khẩn cấp.
Nếu thay đổi kịp thời, nhân loại vẫn có thể ngăn chặn cuộc đại tuyệt chủng sinh học.
Nếu tiếp tục phớt lờ cảnh báo, con người có thể trở thành nạn nhân của chính mình.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
#tuyệt chủng #biến đổi khí hậu #đa dạng sinh học #mô hình sinh thái #bảo tồn

