Google tạo kỳ tích lượng tử, nhanh hơn siêu máy tính 13.000 lần

Số hóa

Google tạo kỳ tích lượng tử, nhanh hơn siêu máy tính 13.000 lần

Google vừa chứng minh máy tính lượng tử có thể giải thuật toán nhanh hơn siêu máy tính 13.000 lần.

Google Quantum AI vừa công bố trên tạp chí Nature rằng máy tính lượng tử của họ đã hoàn thành thuật toán phức tạp chỉ trong 2,1 giờ.
Trong khi đó, một siêu máy tính hàng đầu thế giới phải mất tới 3,2 năm để thực hiện cùng phép tính này.
Thành tựu được xem là lần đầu tiên trong lịch sử máy tính lượng tử thể hiện hiệu quả thực tế thay vì chỉ là lý thuyết.
Chip lượng tử Willow sử dụng 65 qubit và giao thức “tiếng vang lượng tử” giúp Google khám phá cách thông tin bị hòa trộn trong các hệ lượng tử.
Kết quả chứng minh máy tính lượng tử có thể mô phỏng các quá trình tự nhiên ở cấp độ hạt mà công nghệ cổ điển bất lực.
Dù vậy, giới khoa học cho rằng máy tính lượng tử thương mại vẫn còn cách hiện tại vài năm do hạn chế về lỗi và độ ổn định của qubit.
Google kỳ vọng sẽ sớm phát triển qubit logic, công nghệ có thể tự sửa lỗi và mở rộng quy mô tính toán.
Nếu đạt được, điện toán lượng tử sẽ không chỉ là thí nghiệm mà trở thành công cụ thực tế trong khoa học, y học và công nghiệp.
