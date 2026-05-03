Sét đánh trúng nhà máy đường ở Nghệ An, 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài

Nhà máy đường tại xã Nhân Hòa (Nghệ An) xảy ra sự cố trong lúc mưa dông, nghi do sét đánh thủng bể chứa, khiến khoảng 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài.

Ngày 3/5, ông Đặng Đình Lục, Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa (tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự cố tại một nhà máy đường khiến lượng lớn mật mía tràn ra ngoài môi trường.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h cùng ngày, thời điểm khu vực xuất hiện mưa lớn kèm dông lốc, sét.

“Ước tính có khoảng 2.000 tấn mật mía bị tràn ra ngoài. Mưa lớn, dông lốc cũng gây ảnh hưởng đến một số thôn trên địa bàn. Hiện thiệt hại cụ thể đang được địa phương tiếp tục rà soát, thống kê”, ông Lục cho biết.

Khoảng 2.000 tấn mật mía tràn khắp khuôn viên nhà máy đường sau sự cố. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với báo chí, đại diện nhà máy đường nhận định nguyên nhân ban đầu có thể do sét đánh trực tiếp vào bể chứa mật mía, khiến bể bị thủng, dẫn đến sự cố rò rỉ.

Hiện chính quyền địa phương phối hợp với doanh nghiệp kiểm tra hiện trường, triển khai các biện pháp khắc phục, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân khu vực xung quanh