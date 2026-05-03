Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Sét đánh trúng nhà máy đường ở Nghệ An, 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài

Nhà máy đường tại xã Nhân Hòa (Nghệ An) xảy ra sự cố trong lúc mưa dông, nghi do sét đánh thủng bể chứa, khiến khoảng 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài.

Theo Trần Tuyên/Vietnamnet

Ngày 3/5, ông Đặng Đình Lục, Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa (tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự cố tại một nhà máy đường khiến lượng lớn mật mía tràn ra ngoài môi trường.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h cùng ngày, thời điểm khu vực xuất hiện mưa lớn kèm dông lốc, sét.

“Ước tính có khoảng 2.000 tấn mật mía bị tràn ra ngoài. Mưa lớn, dông lốc cũng gây ảnh hưởng đến một số thôn trên địa bàn. Hiện thiệt hại cụ thể đang được địa phương tiếp tục rà soát, thống kê”, ông Lục cho biết.

tran-mat-mia-na-1818.jpg
Khoảng 2.000 tấn mật mía tràn khắp khuôn viên nhà máy đường sau sự cố. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với báo chí, đại diện nhà máy đường nhận định nguyên nhân ban đầu có thể do sét đánh trực tiếp vào bể chứa mật mía, khiến bể bị thủng, dẫn đến sự cố rò rỉ.

Hiện chính quyền địa phương phối hợp với doanh nghiệp kiểm tra hiện trường, triển khai các biện pháp khắc phục, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân khu vực xung quanh

#sét đánh #nhà máy đường #mật mía #bể chứa #thiệt hại

Bài liên quan

Xã hội

Dùng điện thoại lúc cắm sạc, nam thanh niên bị sét đánh tử vong

Đang nằm trên giường vừa sạc vừa xem điện thoại, một nam thanh niên ở Hà Tĩnh bị sét đánh tử vong.

Tối 12/9, thông tin từ UBND xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một nam thanh niên bị sét đánh tử vong.

Trước đó, vào khoảng 15h20' ngày 12/9, anh N.V.A. (SN 2004, trú tại thôn Vĩnh Ngọc, xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) nằm trên giường vừa sạc vừa dùng điện thoại thì bất ngờ bị sét đánh tử vong.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới